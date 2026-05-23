Gijón refuerza su compromiso con el deporte a través de 8 programas con una dotación de hasta 130.000 euros

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón destinará este año 335.000 euros a subvenciones para fomentar la práctica del deporte en el concejo. La convocatoria que ya está abierta, tiene por objeto subvencionar a personas físicas o jurídicas para desarrollar, actividades y programas de interés general.

Las ayudas benefician desde los clubes de fútbol base hasta el deporte femenino e inclusivo, sin olvidar las ayudas específicas a jóvenes deportistas que sirvan como referente dentro del concejo.

Solicitudes

Para acceder a estas ayudas deberá formalizarse la solicitud, acompañada de la documentación complementaria correspondiente y presentarse electrónicamente a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento en gijon.es/registroelectronico.

A continuación se detallan las líneas, las dotaciones y el plazo de solicitud:

Línea 1 - Proyectos deportivos de competición oficial: 100.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. Línea 2 - Eventos deportivos: 30.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. Línea 3 - Salidas colectivas de montaña y actividades en la naturaleza: 10.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. Línea 4 - Fomento de la actividad física entre la población femenina: 10.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. Línea 5 - Fomento del fútbol base: 130.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. Línea 6 - Organización o participación en fases sector y/o fases finales de Campeonatos de España de Clubes: 30.000 € y fechas de solicitud del 1 al 31 de julio. Línea 7 - Ayudas a jóvenes deportistas: 15.000 € y fechas de solicitud de solicitud del 1 al 31 de octubre. Línea 8 - Desarrollo de programas y acciones de deporte inclusivo: 10.000 € y fechas de solicitud del 1 al 30 de septiembre.

Líneas, plazos y dotaciones -Línea 1 - Proyectos deportivos de competición oficial: 100.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. - Línea 2 - Eventos deportivos: 30.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. - Línea 3 - Salidas colectivas de montaña y actividades en la naturaleza: 10.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. - Línea 4 - Fomento de la actividad física entre la población femenina: 10.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. - Línea 5 - Fomento del fútbol base: 130.000 € y fechas de solicitud del 20 de mayo al 8 de junio. - Línea 6 - Organización o participación en fases sector y/o fases finales de Campeonatos de España de Clubes: 30.000 € y fechas de solicitud del 1 al 31 de julio. - Línea 7 - Ayudas a jóvenes deportistas: 15.000 € y fechas de solicitud de solicitud del 1 al 31 de octubre. - Línea 8 - Desarrollo de programas y acciones de deporte inclusivo: 10.000 € y fechas de solicitud del 1 al 30 de septiembre

Pueden concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos detallados, en cada caso, en el anexo específico correspondiente, dependiendo de cada modalidad de subvención, y no se hallen afectadas por ninguna de las causas de prohibición previstas. Para ser beneficiarias de las subvenciones, las personas o entidades deberán cumplir con lo siguiente, ademas de lo anteriormente detallado, y lo establecido en el artículo 9 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

En el caso de asociaciones y fundaciones deberán estar legalmente constituidas e inscritas como tales.

La línea 5, la de mayor cuantía, con 130.000 euros, beneficia a los clubes de fútbol base, con un máximo de 8.000 euros por entidad. Otra de las dotaciones importantes es la línea 1, que cuenta con 100.000 euros destinados a proyectos deportivos y de competición oficial.

La organización o participación en fases finales de campeonatos de España tendrá una partida de 27.000 euros, con una ayuda máxima de 1.500 euros.

Los jóvenes deportistas (de 17 a 24 años), que sirvan de referente por sus éxitos, tienen una partida de 15.000 euros, con un máximo de 1.100 por beneficiario. Al deporte inclusivo le corresponde una partida de 10.000 euros.