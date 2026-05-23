Gijón se rinde al bocadillo de calamares
Del 25 de mayo al 7 de junio 42 establecimientos ofrecerán este popular manjar
L. L.
El bocadillo de calamares es un producto con arraigo en la ciudad que conquista por igual a jóvenes y a quienes miran con nostalgia la memoria de otros veranos.
Un bocado que sabe y huele a mar Cantábrico, a puerto y a brisa salina. Una delicia capaz de convertir lo sencillo en extraordinario: comerse el océano a bocados.
Nada hay más gijonés que disfrutar de este bocadillo estival asomado a una terraza del puerto, en la Cuesta del Cholo, en el Cerro de Santa Catalina, en el Rinconín, en la playa de San Lorenzo o incluso en el interior de una cafetería que conserva el aroma de la lluvia de verano.
Es un bocadillo que acompaña cualquier momento del día: desayuno o cena, almuerzo o aperitivo, sin prisas ni interrupciones. Solo el murmullo del mar de fondo, en tu cabeza y el tintineo discreto de la vajilla en el bar y el crujir del pan recién horneado, que convierten ese instante en una suerte de minuto cero de la existencia.
Hasta el 7 de junio, los negocios participantes ofrecerán pinchos y bocadillos de calamares junto al maridaje escogido para la ocasión: la cerveza Rivera Reposada. Acompañarán con cartelería promocional en los escaparates, para identificar a simple vista los bares, y un envoltorio de los bocadillos original para dar color a la campaña.
Porque este es, en esencia, el momento de comerse el océano a bocados. El momento del bocadillo del mar... ¡calamar!
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
- El Ayuntamiento defiende los trámites de las fiestas de prao, tras la cancelación de las de Montevil: 'No es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos
- Dos heridos y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
- La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas
- Dos heridos, uno con pronóstico reservado, tras un brutal accidente en Gijón