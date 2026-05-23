Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Gijón se rinde al bocadillo de calamares

Del 25 de mayo al 7 de junio 42 establecimientos ofrecerán este popular manjar

Un bocadillo de calamares

Un bocadillo de calamares

L. L.

El bocadillo de calamares es un producto con arraigo en la ciudad que conquista por igual a jóvenes y a quienes miran con nostalgia la memoria de otros veranos.

Un bocado que sabe y huele a mar Cantábrico, a puerto y a brisa salina. Una delicia capaz de convertir lo sencillo en extraordinario: comerse el océano a bocados.

Nada hay más gijonés que disfrutar de este bocadillo estival asomado a una terraza del puerto, en la Cuesta del Cholo, en el Cerro de Santa Catalina, en el Rinconín, en la playa de San Lorenzo o incluso en el interior de una cafetería que conserva el aroma de la lluvia de verano.

Es un bocadillo que acompaña cualquier momento del día: desayuno o cena, almuerzo o aperitivo, sin prisas ni interrupciones. Solo el murmullo del mar de fondo, en tu cabeza y el tintineo discreto de la vajilla en el bar y el crujir del pan recién horneado, que convierten ese instante en una suerte de minuto cero de la existencia.

Hasta el 7 de junio, los negocios participantes ofrecerán pinchos y bocadillos de calamares junto al maridaje escogido para la ocasión: la cerveza Rivera Reposada. Acompañarán con cartelería promocional en los escaparates, para identificar a simple vista los bares, y un envoltorio de los bocadillos original para dar color a la campaña.

Porque este es, en esencia, el momento de comerse el océano a bocados. El momento del bocadillo del mar... ¡calamar!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
  2. Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
  3. Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
  4. El Ayuntamiento defiende los trámites de las fiestas de prao, tras la cancelación de las de Montevil: 'No es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos
  5. Dos heridos y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
  6. La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso
  7. Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas
  8. Dos heridos, uno con pronóstico reservado, tras un brutal accidente en Gijón

Gijón se rinde al bocadillo de calamares

Gijón se rinde al bocadillo de calamares

"De Pura Madre" para los amantes de la mejor sidra

"De Pura Madre" para los amantes de la mejor sidra

Gijón refuerza su compromiso con el deporte a través de 8 programas con una dotación de hasta 130.000 euros

Gijón refuerza su compromiso con el deporte a través de 8 programas con una dotación de hasta 130.000 euros

Club de Judo Senshi, una década comprometidos con el deporte

Club de Judo Senshi, una década comprometidos con el deporte

Desfiles, talento en oratoria y números musicales: así se eligieron en Gijón a las nuevas Miss Asturias

Desfiles, talento en oratoria y números musicales: así se eligieron en Gijón a las nuevas Miss Asturias

Sea Eight prevé llevar al mercado en noviembre de 2029 la producción de la fase integral de su planta de Gijón, en imágenes

Novedades con la gran planta de lenguados de Gijón: la empresa iniciará la ampliación de su planta de acuicultura en ocho meses

Novedades con la gran planta de lenguados de Gijón: la empresa iniciará la ampliación de su planta de acuicultura en ocho meses

La conversión de Príncipe de Asturias en bulevar: el nuevo campo de batalla entre el Principado y el Ministerio de Transportes

La conversión de Príncipe de Asturias en bulevar: el nuevo campo de batalla entre el Principado y el Ministerio de Transportes
Tracking Pixel Contents