El gijonés Jesús Santos Villagrá recibe la Gran Cruz al Mérito Humanitario: "Es un día muy emotivo"
El acto en el que se condecoró a quien fuese fundador de la organización solidaria Expoacción tuvo lugar en Barcelona
Día sumamente especial para Jesús Santos Villagrá González. Quien fuese fundador de la organización solidaria Expoacción o productor de programa radiofónicos recibió este sábado en Barcelona la Gran Cruz al Mérito Humanitario que concede la Institución del Mérito Humanitario. La ceremonia de entrega tuvo lugar en Barcelona. "Es muy emotivo", confesó el galardonado finalizado el acto.
"Su vida es un ejemplo de superación y de dedicación a los demás", destaca la Institución del Mérito Humanitario sobre Villagrá. Por el palmarés de esta distinción han pasado, entre otros, Eduardo Chillida, Irene Villa, Antonio Maestro o el Padre Ángel.
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