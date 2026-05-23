El jurado ha decidido y "Gijón de Pinchos" ya conoce a sus finalistas: estos son los ocho aspirantes a los galardones

La XVIII edición de "Gijón de Pinchos" encara su recta decisiva. Y el certamen ya conoce a su nómina de finalistas después de unos días de degustación, valoración y deliberación. La ceremonia de entrega de premios será el 26 de mayo en La Hacienda de La Llorea Golf. A la gran final han pasado ocho establecimientos. A saber, Arpi Restaurante por su propuesta "Morcilla de potera con alioli de manzana aromatizado a la sidra Alicia"; Camila Gastrobar por "Happy Gochu Garden"; Inferno Gastrobar por "Kanut-Cat"; La Zamorana por "Cóctel de Quisquilla"; Los Caracoles de Viávelez por "Vertiente Norte"; restaurante Mamáguaja por "Bocado Atlántico"; Silken Ciudad Gijón por "El Impostor"; y Willy Food por "Vori Vori Dunk".

La cita culinaria cuenta con la participación de 45 locales. Desde la organización destacaron que los finalistas se han ganado el puesto gracias a propuestas "que han convencido por su originalidad, ejecución y sabor". La selección se realizó tras la valoración del jurado de clasificación, encargado de recorrer los distintos establecimientos participantes. También se tuvo en consideración las opiniones del público. El proceso de votación, eso sí, continuará abierto hasta el domingo en la web.

Se otorgarán diferentes galardones, como las "Escaleronas" de Oro, Plata y Bronce, así como a otras siete distinciones. Una de ellas es la mención especial otorgada por los lectores de LA NUEVA ESPAÑA a través de la web de este periódico. Todos los vencedores se darán a conocer este martes en La Llorea, en un acto que pondrá el colofón a una nueva edición del certamen, todo un clásico en el calendario gastronómico local.