El Monte Naranco y el Santo Domingo de Guzmán se coronan en la Olimpiada de Ingenierías Industriales celebradas en la Politécnica de Gijón

El edificio polivalente de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón acogió este sábado la cuarta edición de la Olimpiada de Industriales de Asturias. Tras una mañana repleta de actividad, el IES Monte Naranco se proclamó ganador de la categoría de Bachillerato y el IES Santo Domingo de Guzmán en la de la ESO.

La Olimpiada de Ingenierías Industriales del Principado en la Politécnica de Gijón, en imágenes / Ángel González

El objetivo del concurso era resolver un problema de ingeniería que consistía en diseñar y construir un dispositivo empleando material de oficina.

Noticias relacionadas

Los participantes formaron equipos de 3 personas del mismo centro educativo.