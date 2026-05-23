El Monte Naranco y el Santo Domingo de Guzmán se coronan en la Olimpiada de Ingenierías Industriales celebradas en la Politécnica de Gijón
La actividad se desarrolló en el edificio polivalente de la Escuela
El edificio polivalente de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón acogió este sábado la cuarta edición de la Olimpiada de Industriales de Asturias. Tras una mañana repleta de actividad, el IES Monte Naranco se proclamó ganador de la categoría de Bachillerato y el IES Santo Domingo de Guzmán en la de la ESO.
El objetivo del concurso era resolver un problema de ingeniería que consistía en diseñar y construir un dispositivo empleando material de oficina.
Los participantes formaron equipos de 3 personas del mismo centro educativo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
- El Ayuntamiento defiende los trámites de las fiestas de prao, tras la cancelación de las de Montevil: 'No es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos
- Dos heridos y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
- La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas