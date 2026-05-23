Los planes de Salud para el traslado de este importante centro de salud de Gijón

La Consejería de Salud dio comienzo en 2024 al diseño para la reforma del Centro de Especialidades Avelino González de Pumarín, en cuya primera planta habrá siete consultas polivalentes y en la segunda estará el prometido hospital de día infanto-juvenil y también se aprovecharán espacios para trasladar allí parte de la actividad del centro de salud de Perchera. En la actualidad, tal y como confirmó la consejera, Concepción Saavedra, el Principado avanza en la licitación de la obra de la primera planta y ya está ultimando el plan funcional de la segunda para poder dar comienzo a la licitación de la redacción del proyecto. Ese plan funcional será presentado esta próxima semana a los vecinos de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña, y del Polígono.

Las asociaciones vecinales de estos barrios, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, acumulaban meses reivindicando un encuentro con la Consejería de Salud para conocer el estado de los planes para el Centro de Especialidades y para el de Perchera. Desde estas entidades ponían el foco en que desde la Consejería habían indicado que el plan para el centro de salud de Perchera sería presentado antes de que finalizara el 2025, por lo que ya acumulaba casi medio año de retrasos.

Finalmente, esa reunión con los vecinos para dar a conocer la hoja de ruta con la que trabaja Salud se llevará a cabo esta próxima semana, aseguró Concepción Saavedra. Durante el encuentro, la Consejera de Salud explicará cómo se encuentra la licitación de la obra de la primera planta, un proceso que Concepción Saavedra avanzó que "sigue su curso". En esa primera planta está previsto que haya siete nuevas consultas polivalentes. Además, en ocasiones anteriores, la Consejera apuntó que "la idea es llevar a la primera planta estructuras de salud mental de la segunda, ya que con la obra se reorganizan espacios y así podremos dejar más metros libres".

Estudiar la reordenación

De forma paralela, la Consejería de Salud está ultimando el plan funcional de la segunda planta para poder empezar a realizar la licitación de la redacción de ese otro proyecto en el centro de Pumarín, ubicado a escasos metros del de Perchera. Será en esa segunda planta donde se ubique el hospital de día infanto-juvenil de salud mental, unos recursos hoy inexistentes en Gijón y que son la gran prioridad en el Plan de Salud Mental. Gracias a la reorganización de espacios mencionada anteriormente, se podría utilizar esa segunda planta para trasladar parte de la actividad del centro de salud de Perchera hacia esa zona.

Por el momento, Concepción Saavedra remarcó que "habrá que ver con qué espacios contamos para plantearnos cómo puede seguir creciendo el centro de salud de Perchera". Respecto a este equipamiento, la Consejera defendió que "lo que hemos hecho durante estos años han sido varias ampliaciones en el centro de salud de Perchera y parte del servicio que da ya está en el Avelino González". "Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a reordenar mientras se llega a la presentación del del plan funcional del centro de salud que se les va a presentar a los vecinos, que es lo que se les planteó", aseveró Saavedra.

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Tanto la asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña como la del Polígono podrán resolver en ese encuentro las dudas y demandas surgidas desde la última reunión que mantuvieron con la Consejera de Salud a mediados de marzo de 2025. La líder de los vecinos de Nuevo Gijón, Susi Martínez, afirmó que "el centro de salud actualmente se queda pequeño y el barrio está creciendo cada vez más". Por su parte, Manuel Cañete, el presidente delos vecinos de El Polígono y de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), reivindicó que "los espacios del centro de salud no son modernos y sigue siendo deficitario en algunos temas".