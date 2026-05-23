La playa verde de Gijón llevará el nombre de Luis Enrique

El proyecto de la playa verde ya tiene nombre y no uno cualquiera. El técnico gijonés Luis Enrique Martínez ha sido escogido a través de la Alcaldía para denominar este espacio del Rinconín que se espera que esté ya abierto este verano con el diseño "Brisa marina" del arquitecto Eloy Calvo. "De esta manera, la ciudad reconoce a una de las figuras más importantes del deporte mundial y un gijonés que allá donde ha ido, siempre ha reivindicado sus orígenes con orgullo" expresan desde el Consistorio para otorgar tal reconocimiento.

Esta misma semana, LA NUEVA ESPAÑA entrevistaba en París al míster que está a las puertas de conseguir su segunda Champions consecutiva con el Paris Saint-Germain, la tercera de su palmarés como entrenador, si logra vencer el próximo sábado al Arsenal. "Como sueño es algo muy bonito, pero yo, que he vivido tan poco en Gijón, solo viví mis primeros veinte años… si voy a Gijón y me echan creo que me tiro por el Cerro de Santa Catalina", reconocía el entrenador, sobre las posibilidades de regresar al Sporting.

Nacido en 1970 en Gijón y vecino del barrio de Pumarín, Luis Enrique es una de las figuras más destacadas del deporte mundial y uno de los grandes embajadores de la ciudad en el ámbito internacional. Tras iniciar su trayectoria futbolística en el colegio Elisburu y el Xeitosa, Luis Enrique ingresó a los once años en la Escuela de Fútbol de Mareo y comenzó una carrera que lo llevó a ser pieza clave de equipos como el Sporting de Gijón, el Real Madrid, el F. C. Barcelona y la selección española.

Tras colgar las botas, comenzó su carrera como entrenador con el mismo éxito que como futbolista. Luis Enrique ha entrenado equipos de la talla del Celta de Vigo, la Roma, el Barcelona, con el que conquistó un triplete; la selección española y el Paris Saint-Germain, donde continúa a día de hoy y el año pasado ganó su segunda Champions League, la primera del club, lo que le ha valido la consideración de mejor entrenador del mundo.

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"Pese a su categoría de estrella, Luis Enrique siempre ha reivindicado sus raíces y mantiene una estrecha relación con Gijón. Para la ciudad, ‘Lucho’, como se le conoce cariñosamente, es un motivo de orgullo y un ejemplo de excelencia, dedicación y valores", aseguran desde el Ayuntamiento, sobre los méritos que ha hecho Luis Enrique para recibir tal distinción.