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"De Pura Madre" para los amantes de la mejor sidra

La primera sidra del año, la única con nombre propio, ya está disponible

&quot;De pura madre&quot;, de JR

"De pura madre", de JR

A.A.

Los más fanáticos de la mejor sidra se felicitan. La razón no es otra que el reestreno de "De Pura Madre". Esta sidra, cortesía del llagar gijonés JR, es la única sidra sobre la madre con nombre propio. La que es la primera sidra del año está en boca de todos. No es para menos: está buena, muy buena.

El llagar de sidra JR

El llagar de sidra JR / Cedida a LNE

"De Pura Madre" supone el estreno de una nueva cosecha de sidra tradicional JR. Temporalmente, sustituye a la de etiqueta verde. Son muchas las razones que la convierten en una sidra especial. No obstante, la más importante es que se trata de una sidra que no ha sido trasegada o, lo que es igual, la madre no se ha eliminado, sigue ahí. Esto le aporta un sabor acentuado y un aroma más fresco y afrutado. No en vano, la selección de las manzanas es fundamental: es imperativo acertar en una proporción adecuada de variedades dulces, ácidas y amargas para que "De Pura Madre" destaque sobre el resto.

Ahora mismo, "De Pura Madre" se puede pedir en todas las sidrerías de confianza de cualquier amante sidrero. Se degustará también en la Preba de la Sidra, el próximo día 7 de junio. De cualquier modo, no durará para siempre, así que más vale no despistarse: "De Pura Madre" es de edición limitada. Entra fácil, pero se termina antes de lo que uno quisiera.

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