De Asturias a Battambang, el viaje que ha marcado a generaciones gijonesas: "La Medalla de Plata para Kike Figaredo supone una enorme alegría"

La profesora ya jubilada Marián García y la enfermera Ana Cuetos tienen 67 y 22 años, respectivamente. Comparten su vínculo con el colegio de la Inmaculada y que ambas han viajado en alguna ocasión a Camboya para ser partícipes de la labor que allí realiza el sacerdote Kike Figaredo. Pese a acumular una temporada sin haber tenido contacto entre ellas, les sirve con preguntarse sobre cuándo estuvieron en Battambang, donde Figaredo es Prefecto Apostólico desde hace décadas, para mantener una emotiva conversación sobre los instantes que les permitió vivir aquella experiencia. Los casos de García y Cuetos –que estuvo en Camboya en febrero– son solo un ejemplo del nexo que ha conseguido generar entre el país asiático y su querida ciudad de Gijón el religioso que recibirá el 29 de junio la Medalla de Plata con la que ha decidido distinguirle el Ayuntamiento.

En un encuentro impulsado por LA NUEVA ESPAÑA, algunos de los vecinos de Gijón que han tenido la suerte de viajar hasta Camboya alguna vez o que mantienen un contacto continuo con Figaredo aseguran que "este reconocimiento es más que merecido y supone una gran alegría para todos los que estamos vinculados a sus proyectos". En la iniciativa, aunque sin poder estar presentes por diferentes motivos, también participan el superior de los jesuitas en Asturias, José María Rodríguez Olaizola, y el joven Ignacio de la Vega, quien se encuentra todavía en el país asiático antes de regresar a España para trabajar como médico interno residente de Pediatría en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Los asistentes a la cita no tardan en acercarse a Ana Cuetos para preguntarle acerca de su reciente experiencia en el país asiático junto a los también gijoneses Ignacio de la Vega y José Bermejo. Los tres no dudaron en desplazarse a realizar un voluntariado sanitario con la ONG Sauce y el jesuita Kike Figaredo una vez que terminaron sus exámenes MIR y EIR y antes de empezar a trabajar en junio en sus respectivos hospitales. "Desde pequeños habíamos escuchado hablar de Kike y sabíamos que queríamos ir en algún momento", señala Cuetos.

Las sensaciones que les transmite la joven Ana Cuetos, antigua alumna de la Inmaculada que dará comienzo a su residencia como matrona en Cabueñes en las próximas semanas, son tan positivas como las que los demás recuerdan de antaño. "Me proporcionó una visión completamente distinta y me sirvió para aprender a valorar los recursos con los que contamos en nuestro sistema sanitario", señala Cuetos, que asegura que "a nivel personal fue un cambio tremendo, ya que estuve rodeada de niños con los que compartimos muchas experiencias".

Ignacio de la Vega, junto a un niño en una silla de ruedas en Camboya. / Ángel González

Al tiempo que Cuetos relata sus vivencias, el médico y presidente de los Antiguos Alumnos de la Inmaculada Víctor Rodríguez y su hija Patricia, pediatra de profesión, sonríen recordando lo que vivieron en 2016 en Camboya. "Antes de llegar nos imaginábamos que su labor era tremenda, pero cuando llegas entiendes que es 10 veces más importante de lo que imaginabas", afirman Víctor Rodríguez y su hija, quienes colaboraron en el centro de salud de la prefectura de Figaredo y en las casas en las que realiza atenciones a domicilio. "A Kike lo valoran muchísimo los camboyanos. Él lo que busca, más allá de hacer cosas, es enseñarles a ellos a hacerlas para que ganen autonomía y se cultiven para crecer por sí solos", asevera el líder de los Antiguos Alumnos de la Inmaculada.

Su hija regresó en 2019 aprovechando el programa que ofrece la ONG Sauce de Kike Figaredo para quienes realizan el examen MIR. "Aquella experiencia me marcó de por vida. Visitamos muchos pueblos y aprendimos mucho sobre todas las áreas de la medicina", añade Patricia Rodríguez, quien guarda en su casa como oro en paño los krama -el pañuelo típico de Camboya- y la jirafa que compró en el país asiático. "Para Kike es muy representativa. Siempre pone de ejemplo a las jirafas sobre cómo se debe comportar una persona, que es con una visión en perspectiva de las cosas y teniendo un corazón muy grande, pero separado de la cabeza para tomar las decisiones con templanza", completa Rodríguez.

Son muchas las generaciones de gijoneses en las que Kike Figaredo ha dejado huella con las tareas que ha realizado en Camboya, país al que llegó en 1985 a los campos de refugiados.

Kike Figaredo, a la izquierda, con José María Rodríguez Olaizola, en su visita a Camboya en 2015. / Ángel González

En el país asiático, Battambang es su hogar desde hace 26 años. Hasta allí viajó José María Rodríguez Olaizola en 2015 con el objetivo de conocer de primera mano las experiencias "tan fascinantes" que le habían comentado otros de sus compañeros jesuitas que viajaron a Camboya anteriormente. "Me fascinó tanto lo que me encontré que tuve claro que tenía que escribir una biografía de Kike. Sus proyectos son magníficos", remarca Olaizola, autor de la obra "El corazón del árbol solitario", en la que resumió la historia del "obispo de las sillas de ruedas". "Es un compañero cuya vida inspira mucho. Quienes hemos tenido la suerte de conocerle nos ha servido para entender que todo lo que hacemos merece la pena", reivindica el líder de los jesuitas en el Principado.

Quienes han compartido experiencias con Kike Figaredo en Camboya también ponen el foco en que "estar allí es sentirse como en casa". "Vas caminando por las calles y ves la Cruz de la Victoria por todos los sitios. Y Kike va vestido muchas veces con camisetas del Sporting", apuntan Cuetos e Ignacio de la Vega.

En total, Kike Figaredo acumula cuatro décadas amparando a pobres, refugiados y discapacitados. Su trayectoria es admirada desde todos los puntos de España y para el colegio de la Inmaculada, en el que él se formó, es "un líder que está presente en todo momento a pesar de la distancia". Así lo subrayan el profesor de Física y Química Eusebio de la Vega y Nacho Menéndez, profesor de Historia y director entre 2000 y 2009 del centro de los jesuitas. Fue durante esa etapa cuando se produjo la primera visita del grupo de baile de niños camboyanos que creó Kike Figaredo. "Fue muy impactante cuando aquellos niños nos contaron sus experiencias. Los alumnos quedaron muy marcados", resume Menéndez.

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Más allá de la recogida de la Medalla de Plata el 29 de junio, Kike Figaredo vivirá otros instantes especiales este año en Gijón. Entre septiembre y octubre, el grupo de baile realizará una segunda gira por España. Del 30 de septiembre al 5 de octubre estarán en Asturias y el 1 de octubre será el recital en Gijón, en el teatro Jovellanos. Además, en el marco del 25.º aniversario de la ONG Sauce, el 3 de julio habrá una fiesta en la Finca Villa María para recaudar fondos para ese viaje del grupo de baile de Kike Figaredo. "Habrá muchas sorpresas", adelanta Loli Nieto, la responsable de la ONG Sauce en Asturias.