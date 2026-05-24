Carne de canguro con miel IGP de Asturias o queso de Gamonéu con trucha, entre las elaboraciones finalistas de "Gijón de Pinchos": "El nivel es muy alto"

Desde Australia a Gijón, pasando por sabores de Tailandia o México. Los finalistas de la XVIII edición de "Gijón de Pinchos" celebran un fin de mucho ambiente en el que sus elaboraciones han marcado la ruta gastronómica de la ciudad. Este domingo de sol de restallu y mucha terraza ha sido la última jornada para disfrutar de estos bocados y dejar la decisión final en manos del jurado privado y popular. La entrega de premios será el martes en La Llorea. Se darán las Escaleronas y la mención especial que otorgan los lectores de LA NUEVA ESPAÑA.

En el centro de la ciudad, dos propuestas exóticas se merecieron el pase de estar entre los ocho mejores. En Camila Gastrobar, ubicado en la calle Instituto, Ernesto González y Magda Rodríguez apostaron fuerte tanto en sabor, como en presentación con su pincho, "Happy Gochu Garden". "Es un pincho inspirado en la cultura mexicana de la Riviera Maya", explicó González en donde el gochu se convierte en la cochinita pibil mexicana, acompañada por una crema de aguacate, cilantro y cebollino, crema de habanero, salsa de tamarindo y chapulines y rematada con flores comestibles.

Sin embargo, la atención se la lleva el diseño de la galleta que, haciendo un emparedado con forma de cerdo, concentra estos sabores. "Nos llamó la atención la estética, es muy llamativo y como te cuentan los ingredientes que lleva", reconocía Rebecca Vázquez que junto a Sofía Camino estaban comenzando una ruta de "vermú largo". "Todos los años solemos mirar la lista de finalistas para probar algunos. Este (en referencia al del Camila) es el primero del día, pero tenemos ganas de tomar un par más", asumía Camino que también desvelaba su intención de probar el pincho del Inferno Gastrobar.

Este local de la calle Melquiades Álvarez, sin duda, arriesgó con su elaboración, añadiendo un ingrediente desconocido por estas latitudes: carne de canguro. "Lleva mucho tiempo, el canguro es una carne muy magra y complicada de estofar, me arriesgue bastante. Además, la especié bastante por lo que complica un poco más", explicó la chef Carolina Fanjul, a la vez que recibía los reconocimientos de los clientes que en ese momento estaban probando su pincho "Kanut-Cat". "Quería tirar de sabores de la tierra, pero no sabía muy bien cómo unirlo al canguro y salió una mezcla chula", reconoció Fanjul, que reivindicó el formato del concurso. "Es un pincho que se coge con la mano, se come de un bocado, dos como mucho, y que se note una ruleta de sabores", añadió.

Esa explosión gustativa la deleitaron Carmen Díaz y Antonio Remacha que catalogaron el pincho como “espectacular”. "Es soberbio, no se puede mejorar", resumía Remacha, mientras que Díaz entraba en "el buen equilibrio del bocado" y la sorpresa que de probar por primera vez la carne de canguro. "Está muy buena, tiene un toque a ternera, pero diferente", expresó.

Lejos de experimentar con sabores foráneos, en otros negocios han optado por sacar todo el potencial de los productos de cercanía, como es el caso de Los Caracoles Viavélez donde la trucha asalmonada y el queso de Gamonéu, la manzana y la sidra son los protagonistas del pincho "Vertiente Norte". "Fue todo gracias a una inspiración que tuvo el chef. La elaboración es larga y el emplatado minucioso, pero la gente está muy contenta. La acogida ha sido fabulosa", celebraba José Manuel González Noval, encargado del restaurante. Su alegría era compartida por algunos clientes que destacaban el "frescor y ligereza" del pincho. "Me gusta mucho el queso y el Gamonéu en especial, pero está muy bien equilibrado y no invade el resto de sabores", destacó Paula Moreno, mientras que Miguel Sánchez se enfocó más en el concurso. "El nivel de este año es muy alto y hay unos cuantos que nos han encantado", remató.

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Más apartado de la ruta habitual de bares, uno de los referentes en la gastronomía gijonesa como La Zamorana centró su elaboración en buscar la esencia de la tapa y recrearla a través de su "Coctel de quisquilla" que se puede beber, con un caldo frío de cabezas de quisquilla, jengibre y menta, y comer mediante una reinvención de la tortilla de camarones que, en este caso, a través de un doble filtrado de un caldo de marisco y solidificado, acompañado por quisquillas y varios puntos de una salsa picante tailandesa. "Es el quinto año que llegamos a finalistas. Al final, buscamos que la elaboración esté en consonancia con lo que es el restaurante y también buscando el origen de la tapa", explicó Pipo Vázquez que, al igual que los siete restantes finalistas, esperan tomar el relevo de "El Quinto" para alzarse con el premio a mejor pincho del 2026.