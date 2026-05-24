La Casa Sindical de Gijón, más cerca de su rehabilitación integral: el Ministerio de Trabajo ultima el pliego para contratar la redacción del proyecto

El proyecto para la rehabilitación integral de la Casa Sindical de Gijón, más cerca. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha confirmado a la Corriente Sindical de Izquierda que se encuentran "ultimando los pliegos para contratar la redacción" de un proyecto que está previsto que incluya instalaciones, envolvente, cubierta, fachadas, carpinterías, espacios de trabajo y el resto de elementos del inmueble.

Tal y como confirmó este domingo el responsable de la CSI en Asturias, Nacho Fuster, hace unas semanas se llevó a cabo una visita por parte del arquitecto del Ministerio de Trabajo a la Casa Sindical. "Nosotros le recibimos y dimos una vuelta con él para que vieran todo lo que tenían que arreglar", señala Fuster.

Por el momento, todavía queda pendiente conocer las claves de los pliegos para la contratación del proyecto. Desde sindicatos como la CSI remarcan que "ojalá agilicen el proceso al máximo, pero al menos ya sabemos que están ultimando esa parte".

Por otro lado, Fuster afirma que "desde el Ministerio de Trabajo nos han asegurado que nos devolverán los 20.000 euros que invertimos en su día para hacer unos arreglos suficientes que no permitieran que ninguna institución nos pudiera decir que teníamos que marcharnos del edificio por haber encontrado deficiencias".

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La Casa Sindical alberga la sede central del sindicato CSI, así como las dependencias en Gijón de CGT, CNT y de CC OO. Además, la falta de limpieza de la zona ha sido motivo de crítica recurrente entre vecinos y paseantes, que también urgían actuar en el equipamiento, que ha sufrido diversos episodios desagradables en los últimos tiempos, como el hallazgo de dos cadáveres en su atrio en junio de 2024 o un incendio unos meses más tarde en las escaleras, donde habitualmente duermen al raso personas sin hogar.