Gijón desaparece bajo la bruma marina y avisan sobre extremar el cuidado para bañarse

Dos jornadas de récord, con temperaturas inusuales para el mes de mayo han dado paso a una mañana un tanto inusual en Gijón. Pese a que la temperatura sigue siendo más elevada de lo que se espera a estas alturas del año, con 20º a las diez de la mañana, los gijoneses habituales a los paseos matutinos por el Muro de San Lorenzo y visitantes se han encontrado con una estampa muy diferente.

Sobre el mar Cantábrico se instaló, por la mañana, una capa de niebla que sorprendía a los paseantes y los bañistas más madrugadores que, con la sensación de que iba a ser otra gran jornada de sol, se encontraron con esta capa de niebla marina. En el caso de los bañistas, la situación no era mejor, ya que desde los megáfonos de salvamento alertaban sobre el riesgo de meterse en el agua en estas condiciones.

La espesa capa de niebla ha provocado que, ante cualquier imprevisto en el mar, sea imposible observarlo desde la arena, por lo que han optado por prevenir el baño hasta que se despeje.

Desde la mayoría de escaleras de San Lorenzo, la bruma apenas dejaba ver con claridad la iglesia de San Pedro o el Club de Regatas. Del cerro de Santa Catalina y el Elogio del Horizonte, ni rastro.

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Según los pronósticos meteorológicos, se espera que con el paso de las horas la bruma se vaya disipando para que vuelva a lucir el sol que, en esta jornada de domingo, no estará tan presente como otros días, debido a la aparición de nubes. La temperatura podrá alcanzar los 26ª.