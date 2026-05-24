Gijón se reivindica como tractor de las economías azul y verde: "Es un ecosistema perfecto"

"En Gijón se está haciendo un buen trabajo y hay un talento emprendedor muy importante", aseguró ayer Javier Moret, director ejecutivo de "Zero4Climate" y promotor de "Asturias GreenHub" (que impulsa el parque empresarial en la antigua Champanera de Villaviciosa) durante una jornada protagonizada por las economías azul y verde que sirvió como espacio de "networking" para que empresas de distintas partes de España y el extranjero expusieran sus proyectos y departieran sobre retos o dificultades. Algunas de ellas manifestaron su plan de expandirse a la región. "Gijón es un ecosistema perfecto", sostuvo Moret.

El encuentro, celebrado en el hotel OCA Palacio de La Llorea, se dividió en ponencias y mesas redondas. Javier Moret, como principal impulsor de la cita, destacó el potencial de la ciudad para convertirse en referente en las materias que ayer se trataban. "Hay conocimiento sobre los mercados energéticos, sobre el medioambiente y sobre el medio marino", manifestó el también director global de Gas Natural Licuado de la filial del gigante energético alemán RWE, "Supply & Trading".

Se habló de economía circular, nuevos modelos de comercialización de energía, del futuro de las baterías... "En Gijón se están desarrollando tecnologías en el ámbito eléctrico que ayudarán a la eficiencia energética", afirmó Javier Moret., que asimismo ensalzó la "fantástica red de emprendimiento a nivel municipal que permite a las empresas encontrar su camino".

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, acudió a la inauguración de una jornada de la que formaron parte compañías de distintos objetivos, trayectoria y sector. Una fue Levox, especialista en el diagnóstico de baterías para vehículos eléctricos. "Operamos en un contexto en el que el consumidor busca tener información acerca de cómo está el vehículo que va a comprar o está arreglando; y eso pasa por la batería", explicó Marta Álvarez, cofundadora de Levox.

Yago Sierras, durante su exposición.

La solución que plantea es la generación de un reporte digital del estado de la propia batería. "Es como una certificación externa de que todo está bien", indicó Álvarez, que resaltó que el mercado del vehículo eléctrico "está creciendo muchísimo". El propósito de la empresa es que este sistema esté disponible ya este año "en el 90 % del modelo eléctrico e híbrido enchufable". Levox opera en Madrid o Valencia y pretende llegar a más puntos de España. Uno de ellos podría ser Asturias.

La cita en La Llorea tenía por fin explorar posibles vías de colaboración, compartir experiencias y "ver cómo podemos cambiar el mundo", recalcó Javier Moret. En la infraestructura climática se centra la compañía Mediterranean Algae, que aboga, a través de las algas, por transformar "residuos en un valor económico". La firma propone, por ejemplo, un dispositivo de medición de la calidad del agua en tiempo real. En otro bloque de actuación, se utilizan las algas, cultivadas en un container marítimo, para absorber elementos contaminantes y que, por tanto, el agua sea más limpia. "Con esta tecnología, por ejemplo, se podría evitar el cierre de playas por la mala calidad del agua; entonces se genera un impacto social y medioambiental", comentó Yago Sierras, director ejecutivo de la compañía, que tiene más de treinta instalaciones en el Mediterráneo y trabaja con empresas del Atlántico. En el horizonte está la idea de desembarcar en Asturias. "Queremos empezar con esta regeneración marina y aprovechar la infraestructura creada desde las instituciones públicas y el entorno de inversión privada", aseveró.

Patricia Astrain, fundadora de Recircular, expuso que la firma —afincada en Bilbao— "ayuda a empresas industriales a darle una segunda vida a todo lo que les sobra, desde residuos a materiales usados o excedentes de producción". Lo hace mediante una plataforma digital en una actividad que puede derivar "en ingresos adicionales o ahorros económicos y beneficios sociales o ambientales".

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"Es un nicho de aprendizaje; es difícil emprender estando solo en industrias tan amplias y retadoras", incidió Marta Álvarez sobre el encuentro de ayer, en el que también estuvo Matthew Pearce, fundador de PuriFire Energy, que ha desarrollado un nuevo sistema de producción de metanol verde. "Es el combustible del futuro en el transporte marítimo y también para descarbonificar la industria aérea", subrayó Pearce en una jornada que puso de relieve la capacidad de atracción de Gijón para campos como la economía azul o la economía verde.