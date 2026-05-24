Javier Suárez Llana, portavoz de IU: "Tras la experiencia piloto en Cimavilla y La Arena, todo Gijón debe ser declarada zona tensionada"

Javier Suárez Llana (Castrillón, 1989) es el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón. Puesto desde el que reivindica la «marca IU» en la acción política en materia de vivienda confrontando su modelo al de Foro «que apuesta por ceder suelo a los promotores para que hagan negocio».

Muchos proyectos y mucha batalla entre Ayuntamiento y Consejería de Vivienda pero en Gijón los precios siguen subiendo. ¿De quien es la culpa?

Hay confrontación porque hay una diferencia de modelos. IU, y su acción en la Consejería, apuesta por la intervención en el mercado del alquiler y por la promoción directa de vivienda pública. Foro apuesta porque el mercado se regule solo y por ceder suelo a promotores para que hagan negocio. Es inaudito e incomprensible que Gijón tenga suelo para hacer vivienda pública y que su Alcaldesa no lo quiera ceder. Lo suyo no es política de vivienda, es política de estímulo al sector económico de la construcción

En una situación de crisis como la actual, ¿no caben los dos modelos? ¿No suman?

El problema es que el suelo del que dispone el Ayuntamiento es finito. O se dedica a la promoción de vivienda pública o se dedica a que los promotores hagan negocio. Y no solo es una diferencia de modelos, también de dónde hay hechos y de dónde no los hay. La única realidad en Gijón son 250 pisos para jóvenes en un régimen de alquiler asequible en Peritos. Una promoción de la consejería de Vivienda con marca de IU.

De la consejería de IU pero con fondos europeos y una necesaria modificación del PGO que hizo el Ayuntamiento...

Claro. Y todo lo que está construyendo el gobierno de Asturias está vinculado al Plan Estatal de Vivienda porque los recursos vienen de donde tienen que venir, que es del Estado. Y en cuanto a la modificación del Plan General, solo faltaba que el Ayuntamiento pusiera trabas a la construcción de vivienda pública en Gijón. Sería incomprensible. El Ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer.

¿Por qué no se puede trabajar en reactivar Ecojove? Por ejemplo, por fases como sugirió la Alcaldesa.

Nadie ha dicho que no se pueda trabajar en Ecojove. Lo que se ha dicho es que Ecojove, tal y como estaba planteado, caducó y que no tiene ningún sentido construir 1.900 viviendas de protección oficial concentradas en un barrio desconectado de la ciudad. Tenemos que aprender de los errores como en Nuevo Roces, que fue una apuesta por un crecimiento desconectado y todavía hoy adolece de ausencia de servicios públicos. Además, no están planeando vivienda protegida en Somió, lo hacen en la zona cero de la contaminación de Gijón. Foro ha instrumentalizado Ecojove para tapar sus fracasos porque, en cualquier caso, ese sería un planeamiento a futuro y esta crisis necesita de medidas que sean para ayer.

Y ahora la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas...

A nosotros nos gustaría que esa declaración, y lo llevamos al Pleno, fuera extensible al conjunto del área urbana porque los indicadores demuestran que los precios del alquiler están disparados en todo Gijón; lo que tendría sentido es que después de esta experiencia piloto todo Gijón fuera declarada zona tensionada y en todo Gijón se implementaran medidas correctoras.

Por si no había suficiente pelea también está el monumento al Simancas. ¿Cómo va a deshacerse el entuerto de si el Catálogo lo protege o no lo protege?

El Catálogo no dice que esa pieza esté protegida. Foro quiere arrastrar esto al debate ideológico pero no lo es, es un debate de cumplimiento de la ley. La ley de memoria democrática hay que cumplirla como el resto de las leyes y lo que no puede el Ayuntamiento de Gijón y la Alcaldesa es declararse en rebeldía. Eso es lo que hacen los gobiernos de la ultraderecha. Moriyón y Foro llevan esforzándose tres años por desmarcarse de Vox y la ultraderecha y ahora lo que hacen es abrazar una cruzada de Vox por el mantenimiento de un símbolo que honra a militares franquistas, que lo que hicieron fue ordenar el bombardeo de Gijón desde el buque Almirante Cervera matando a civiles gijoneses. El espacio público no puede honrar la memoria fascista.

¿Los políticos han dejado solos a los vecinos en la lucha por sacar los camiones de La Calzada?

Los de Izquierda Unida, no, desde luego. Hay pocas movilizaciones a las que faltáramos y hay pocas iniciativas en las que dejáramos de tener presencia. Hay que recordar que el consenso en torno a la posición que, de manera unánime, mantuvo el Ayuntamiento con una declaración institucional, lo conseguía IU a través de una enmienda que puso de acuerdo a Foro y al PSOE, que estaban en posiciones distantes y distintas. Un consenso de ciudad que no nace de IU, nace del movimiento vecinal.

¿De verdad el Ayuntamiento no puede hacer más?

Es verdad que de la Alcaldesa esperábamos más. En un primer momento fió toda iniciativa al género epistolar con escasos resultados, ni una sola contestación. Y luego a una suerte de performance para registrar una denuncia ante el Defensor del Pueblo que sabía que no podía hacer. Yo creo que la Alcaldía da la batalla por perdida y lo que hace es no esforzarse en demasía. Nosotros creemos que debería ser más beligerante. Dicho esto, la responsabilidad hay que situarla en el Ministerio de Transportes.

Ahora Principado y Ministerio se pelean por convertir Príncipe de Asturias en un bulevar. ¿Tiene sentido esa obra, la haga quien la haga, mientras sigan pasando camiones?

El consejero Calvo nos toma el pelo a los gijoneses. Primero quiso vendernos que el Ayuntamiento podía restringir el tráfico de camiones por una vía estatal con una zona de bajas emisiones, y ahora se pelea con el ministerio por quién remodela la avenida. Da igual los árboles que planten en Príncipe de Asturias, mientras no haya acceso alternativo a El Musel no van a desaparecer los camiones.

Por lo menos parece que la estación intermodal avanza.

Más allá de infografías no hemos visto nada. El proyecto constructivo sigue sin presentarse y lo que necesitamos es un calendario claro y compromisos de inversión claros. Lo que hay hasta ahora es una suerte de fase cero para derribar el viaducto de Carlos Marx y urbanizar esa zona. Eso es una actuación urbanística, no es una actuación de movilidad. No es una actuación vinculada ni a la construcción de la intermodal ni mucho menos a la puesta en servicio del metrotrén.

IU ha mostrado públicamente su preocupación por El Musel. ¿Por qué?

Llevamos tres años recibiendo anuncios de proyectos industriales que se van a asentar en suelo portuario. Algunos, bajo nuestro punto de vista, con mayor acierto que otros, pero no hemos pasado de los anuncios. Y ahora mismo estamos con una suerte de presidenta interina huida, que está a la espera de que alguien tenga no solo la responsabilidad sino la decencia de cesarla, y por lo tanto estamos en un impasse. El puerto tiene que ser uno de los motores de la reindustrialización de la ciudad.

¿Cuáles son los proyectos que creen que no deberían ir en el puerto?

Todos aquellos que tengan un impacto ambiental directo en una zona de la ciudad, la zona oeste, que ya soporta la contaminación de toda la industria del área. Tenemos que evolucionar hacia un puerto que entre en una fase de descarbonización y priorice su actividad en el tráfico de contenedores.

¿Qué es lo que IU considera que debe ubicarse en la Pecuaria?

Evidentemente, no la Universidad Europea. La Pecuaria es una ampliación del Parque Científico-Tecnológico y, por tanto, las empresas que ahí se asienten tienen que estar vinculadas al origen del parque. Deben ser industrias vinculadas a la tecnología y que generen sinergias con lo que hay en la Milla del Conocimiento. Con la Universidad, con el hospital de Cabueñes, con el Jardín Botánico...

¿Y eso no lo puede aportar la Europea?

No, desde luego. Las universidades privadas no aportan ni arraigo territorial ni conocimiento. La Europea es un negocio que lo que busca es tener una cuenta de resultados positiva y maximizar los beneficios que obtenga de sangrar a los estudiantes que paguen entre 10.000 y 20.000 euros por curso. Ese nunca va a ser nuestro modelo. Lo que hace falta es reforzar con más financiación la universidad pública, que es la Universidad de Oviedo

¿Le ha gustado el punto de partida del plan especial para Naval Azul?

Sí, es una propuesta de ordenación que combina perfectamente el construir ciudad y que, por tanto, El Natahoyo recupere su conexión con el mar, con que ahí se asiente actividad económica que genere empleo. Dicho esto, nos parece que sigue sin concretarse el uso netamente industrial del ámbito. El suelo de Naval Gijón, dio de comer a miles de gijoneses durante décadas y lo que queremos es que vuelva a hacerlo. Más allá de que el paseo sea más o menos bonito o de que tenga más o menos zonas verdes, lo que es fundamental es que ese suelo vuelva a contribuir al desarrollo económico de Gijón y a la generación de empleo de calidad.

¿Quirón está tomándole el pelo al Ayuntamiento al no concretar su plan para Nuevo Gijón y dejar en el aire las parcelas que se necesitan para la ampliación de Cabueñes?

En todo caso está tomando el pelo a la alcaldesa, Carmen Moriyón, que es una de las mayores entusiastas de que un hospital privado aterrice en Gijón. Un hospital, además, operado por una empresa que va dejando allá por donde pasa un rastro de, en primer lugar, parasitar el sistema sanitario público y, en segundo lugar, de escándalos de corrupción. Moriyón es una campeona a la hora de captar inversiones que no vienen a fortalecer nuestro sistema productivo, sino a erosionar nuestros servicios públicos. Se la ve mucho menos hábil cuando de lo que se trata es de captar proyectos empresariales que, de verdad, desarrollen o diversifiquen nuestro tejido productivo y generen empleo de calidad.

¿Cómo ve el Muro soterrado?

No lo veo y no lo van a ver los gijoneses. El estudio encargado por Foro dice algo que ya sabemos todos, que con dinero se puede hacer todo. Lo que tienen que plantearse los gijoneses es si es necesario. ¿Hay en el Muro un problema de tráfico? Cualquiera que pase por allí ve que no lo hay.

¿Usted cree que PP y Foro van a repetir pacto de gobierno en Gijón?

No lo sé, lo que es evidente es que a lo largo de estos tres años no han gobernado juntos. Se han visto dos gobiernos paralelos; o un gobierno y un gobiernín en el caso del Partido Popular.

Visto lo visto en el último Pleno ya estamos en la lucha de la izquierda contra la derecha y de la izquierda entre sí.

Es verdad que en el último Pleno el PSOE optó por hacer oposición a la izquierda y llegar a acuerdos en materia de vivienda con el gobierno municipal. El PSOE inició el mandato completamente desnortado y a día de hoy todavía no ha encontrado el norte pero esto no es novedad de estos últimos meses.

¿Va a repetir usted en las próximas elecciones?

Son decisiones que tiene que tomar la organización fruto del debate colectivo entre la militancia

Pero, como se suele decir, usted está a disposición de lo que diga su partido.

Siempre lo he estado a lo largo de mi trayectoria militante y política.