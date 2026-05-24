Jeanette rememora sus grandes éxitos en Gijón para festejar sus 50 años de carrera musical: "Estoy muy contenta de estar aquí"

Acompañada de una banda de seis músicos y con el público en la palma de su mano, Jeanette celebró a lo grande su medio siglo sobre los escenarios. Lo hizo en Gijón, en un concierto en el teatro de la Laboral en el que repasó sus icónicos éxitos y recordó por qué su voz es una de las más emblemáticas del pop melódico en español. "Buenas noches, Gijón, ¿cómo estáis?", subrayó la cantante y compositora hispano-británica con su característico acento inglés, que nunca perdió. Con "Porque te vas" arrancó un recital en el que los espectadores se volcaron para corear, sobre todo, los estribillos.

Con buen sonido desde la primera nota, Jeanette prosiguió con "El muchacho de los ojos tristes", otro de sus temas más populares. "Estoy muy contenta de estar aquí, ya me han comentado que este (la Laboral) es el edificio más grande de España", confesaba la artista, muy simpática y cercana con el público a lo largo del concierto y a la par con cierta gracia para contar historias de cara a presentar las canciones.

Jeanette, nostálgica, quería rememorar aquellas canciones que en su día se convirtieron en grandes éxitos. Y, por la respuesta de la gente, estos continúan muy vigentes. "Me gustan mucho los teatros porque se puede hablar, discutir y muchas cosas más", afirmó la cantante, que no dudó en compartir sus inicios con los espectadores. Contó que empezó en el mundo de la música muy jovencita, con apenas 13 años. Le había pedido a su madre que le comprara una guitarra. Comenzó a tocar unos cuantos acordes y, cuando se quiso dar cuenta, ya había creado una canción, "Cállate niña".

Tras entonar algunas canciones en acústico del compositor Manuel Alejandro, Jeanette recibió sobre las tablas de la Laboral al artista invitado de la velada, Juan Bau, que interpretó algunos temas en solitario. La performance culminó con "Acaríciame", a dúo entre Bau y Jeanette.

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La compositora no escatimó en brindarle al respetable sus mejores creaciones. "Frente a frente", "Amiga mía", "Ojos en el sol" y "Soy rebelde" figuraron, por supuesto, en el repertorio de una Jeanette que festejó con honores sus 50 años de música en un Gijón entregado.