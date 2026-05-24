"LABShop" clausura un fin de semana de diseño, arte y música

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial clausuró una nueva edición del "LABShop", su mercado de arte y diseño independiente. Más de medio centenar de expositores se dieron cita en un encuentro dirigido a impulsar el sector creativo local y regional y a conectar a los nuevos diseñadores con el público y los agentes culturales.

El programa, eso sí, fue más allá de la mera exhibición comercial.Hubo un taller de baile asturiano con el grupo folclórico "Trebeyu" y también un concierto de "Siset" y una charla-coloquio bajo el título "El arte como refugio y visibilidad", con el Colectivo Berde. Asimismo, se ofrecieron talleres de bordado de abalorios y de creación literaria.

El goteo de visitantes fue constante durante el fin de semana en un mercado que arrancó su trayectoria en 2008. Con el tiempo se ha consolidado como un foro de encuentro entre creadores de tendencias, industria y medios de comunicación. La iniciativa cuenta con el apoyo de Gijón Impulsa, que desde el Ayuntamiento de Gijón colabora con LABoral desde 2017. Esta alianza estratégica, en la cual se enmarca el recién finalizado "LABShop", busca el desarrollo laboral de las nuevas generaciones dinamizar proyectos locales, entre otros objetivos.