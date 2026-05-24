Nacho Fuster Iglesias, reelegido secretario general de CSI en Asturias: "Ojalá la rehabilitación de la Casa Sindical sea un proceso rapidísimo"

Nacho Fuster Iglesias (Gijón, 1977) seguirá, al menos, durante otros cuatro años al frente de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) en Asturias. Así se confirmó este domingo en el congreso de la CSI, donde Fuster presentó la única candidatura y recibió 234 votos a favor, 6 abstenciones y ninguno en contra.

¿Cómo afronta este nuevo mandato?

Con mucha ilusión. En junio se cumplirá una década de mi comienzo como secretario general y es muy especial poder seguir adelante. Esta vez voy a tener una nueva ejecutiva con una importancia presencia de gente joven y militancia de movimientos sociales, con quienes vamos a afrontar retos como la lucha contra el paro y la precariedad o la defensa de la sanidad y la educación pública. Por lo tanto, para mí estos cuatros años suponen un nuevo reto y tengo claro que vamos a ser un equipo lleno de gente con las pilas cargadas y que vienen de la calle, de los movimientos sociales.

El Ministerio de Trabajo ya confirmó que asumirá la reforma de la Casa Sindical.

Así es. Además, tenemos buenas noticias en ese sentido. El oficial mayor del Ministerio de Trabajo, José Antonio Sánchez Quintanilla, me ha confirmado que están ultimando el pliego para contratar la redacción del proyecto de rehabilitación integral del edificio. Es cierto que hace un mes y medio recibimos en el edificio al arquitecto del Ministerio para que viera lo que hay que arreglar.

¿Qué supone esa noticia para la CSI?

Es un avance muy importante. Hay que recordar que frenamos un pelotazo urbanístico que se pretendía realizar con una permuta del edificio. Con lo cual, esto es una victoria para todos. Desde la CSI conseguimos en su día hacer unos arreglos suficientes para que en ningún momento ninguna institución nos pudiera decir que nos teníamos que marchar del edificio por alguna deficiencia. Ahora, desde el Ministerio nos han asegurado que ellos asumen todos esos arreglos y que nos van a devolver ese dinero.

¿Le avanzaron plazos?

Por el momento solo sabemos que están terminando el pliego. Es un avance clave. A partir de ahí, habrá que ver cómo son los plazos. Ojalá sea un proceso rapidísimo.

¿Cuáles son sus prioridades para los próximos cuatro años?

Tenemos que encontrar equipos de trabajo. Creemos que una de las grandes dificultades que tienen todas las organizaciones sindicales, y en concreto CSI, es que crecen en afiliación, pero no tanto en militancia. En nuestro sindicato no hay liberaciones y cada vez nos está costando más, ya que el trabajo repartido siempre se lleva mucho mejor.

¿Qué diagnóstico hace de la situación laboral en Asturias?

Es lamentable. La tasa de paro en nuestra comunidad ronda el 9%, con más de 42.000 personas desempleadas. Y el paro juvenil sigue siendo una auténtica vergüenza social, superando el 20%. Tenemos claro que lo que hay que hacer es cuidar y mantener las empresas que hay en Asturias, que es una base perfecta, y a partir de ahí crecer.

¿Espera alguna dimisión por el dictamen final sobre Cerredo?

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Es obvio que tras conocer lo que ha salido de la comisión debe haber dimisiones. Ojalá veamos cómo se depuran todas las responsabilidades necesarias. Vamos a seguir pendientes.