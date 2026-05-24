Una ordenanza, con todos los criterios técnicos, estéticos y ambientales, regulará la plantación y protección del arbolado en todo Gijón

No solo se trata de plantarlos y dar la orden a Emulsa para que los pode. La concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que lidera el edil popular Rodrigo Pintueles, quiere dar un paso más en el cuidado y atención del patrimonio natural a través del desarrollo de una ordenanza de arbolado. Una herramienta normativa de obligado cumplimiento donde se recojan todos los criterios técnicos, estéticos y ambientales relacionados con la plantación, conservación, mantenimiento y protección del arbolado.

Y que, al tiempo, ponga negro sobre blanco cómo tienen que actuar los particulares, pero también las administraciones empezando por el propio Ayuntamiento, cuando hay un árbol de por medio. Por ejemplo, cuando se hace una obra o hay una intervención que afecte a ejemplares catalogados. La ordenanza fijará las obligaciones y responsabilidades de cada, tanto en espacios públicos como privados.

Muchas son las ciudades españolas, y algunas desde hace décadas, que tienen este tipo de ordenanzas. Sevilla y Zaragoza están entre ellas y el estudio de su normativa forma parte de los trabajos preliminares que Gijón va a realizar de cara a generar su propia regla. En el caso de Sevilla, su actual ordenanza de arbolado, parques y jardines es de 2013 como actualización de la inicial aprobada en 1999. En ella se establecen desde condiciones de protección a elementos vegetales a definiciones sobre la estética de zonas verdes públicas y privadas pasando por las obligaciones de protección del arbolado durante la ejecución de obras. Como en toda ordenanza hay un régimen sancionador con multas que, en este caso, van de 50 a 3.000 euros.

El articulado de la ordenanza de Zaragoza también incluye obligaciones sobre el mantenimiento del arbolado existente y el desarrollo de nuevas plantaciones y dedica todo un epígrafe a enumerar usos y actividades prohibidas: desde talar un árbol o arrancar sus cortezas a sujetar en ellos carteles o cables. La ordenanza también define que son árboles monumentales, singulares, de interés ambiental y de interés social. Las sanciones en esta ciudad van de los 750 a los 3.000 euros.

La protección desde una ordenanza del arbolado hay que enmarcarla dentro de las acciones que el Ayuntamiento de Gijón ha desarrollado y piensa desarrollar en esa materia. Y que no son pocas si se miran los números que aparecen en el Plan director de naturalización urbana, aprobado el año pasado y con un horizonte de ejecución que llega a 2045. Ahora mismo Gijón tiene inventariados unos 39.000 árboles entre los que se ubican en zonas verdes y los plantados en la calle. La propuesta del plan es que durante sus veinte años de vigencia se planten alrededor de 63.000 ejemplares hasta llegar a los 102.000 y alcanzar así el reto de tener un árbol por cada tres habitantes.

El espíritu del plan de naturalización urbana es el que marcó el proyecto "Gijón Ecoresiliente" donde el Ayuntamiento aprovechó fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para impulsar acciones de renaturalización en La Calzada, Moreda y Viesques. Entre ellas, los minibosques.

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En cuanto al arbolado protegido, en el Catálogo Urbanístico hay más de 80 referencias a ejemplares o conjuntos arbóreos protegidos por su condición de arbolado singular. A ellos hay que sumar los cinco jardines, ocho parques públicos y espacios naturales que también gozan de protección desde este documento municipal.