Orgullo grupista en Covadonga con 144 participantes en su tradicional marcha

El Grupo Covadonga disfrutó este fin de semana de su tradicional Marcha a Covadonga en su 32ª edición en la que participaron 144 personas durante dos jornadas de música, deporte y también devoción por la Santina. El recorrido comenzó el sábado a las cinco de la mañana con un madrugón lógico para cumplir con el horario y concluyó ayer con una comida de hermandad entre los socios.

Fueron 25 los valientes que se atrevieron a partir de madrugada y desde las instalaciones del Grupo en Las Mestas. La reducida comitiva, que poco a poco fue sumando adeptos, cubrió a pie la distancia entre Gijón y Cangas de Onís marcada para la primera etapa. Incluso algunos se atrevieron con el reto de llegar hasta Covadonga, haciendo a pie la totalidad de los 72 kilómetros.

El resto, bajo el calor que reinó este fin de semana en el Principado, llegó con ilusión y sin inconvenientes a la antigua capital del reino astur donde descansaron de todo un día de caminata, pernoctaron y repusieron fuerzas para el día de ayer donde se alcanzó el Santuario de Covandonga.

La marcha se retomó a las diez de la mañana desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Santa María, rumbo al destino final que vislumbraron al mediodía. Entre bailes y música del Grupo de Coros y Danzas, junto al Orfeón del club y en colaboración con el del Centro Asturiano de Oviedo, los 144 participantes llegaron a la explanada.

Tras visitar brevemente el lugar santo, a las 13.30 horas celebraron una Misa en la Basílica de Santa María la Real de Covadonga para, posteriormente, llevar a cabo la tradicional ofrenda floral en la Santa Cueva. "Pedimos a la Santina salud, memoria y futuro", explicó Joaquín Miranda, presidente del Grupo, que resumió la marcha como un "completo éxito".

La comida fue en el restaurante El Bosque, próximo al Santuario, donde también se realizó la entrega de diplomas, reconocimientos y homenajes a socios participantes y otros distintivos especiales más vinculados con la trayectoria y participación en la marcha a Covadonga durante estos años.

La vicepresidenta del club, Elena Martín, acompañada de miembros de la junta directiva y representantes de la sección de Montaña, Coros y Danzas y Orfeón otorgaron una distinción a Manuel Antonio Blanco, por completar treinta marchas a Covadonga. Se le entregó un diploma y una réplica de la Santina a Rafael Rodríguez, "por su ejemplo de esfuerzo y superación" al participar durante 25 años en la actividad. Lucas Alonso recibió un detalle por ser el grupista más joven de los 144 participantes y, por contra, José Ramón Lastra, también fue homenajeado al ser el más veterano.

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Además, en esta ocasión fueron dos abanderadas, María Jesús Fernández, mujer con más participaciones; y María Alonso, la siguiente con más marchas y que todavía no había recibido este reconocimiento, las que ondearon el estandarte del club durante dos jornadas deportivas y de orgullo grupista.