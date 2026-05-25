La ausencia de educadoras obliga a una escuela infantil de Gijón a reducir los horarios de un día para otro

La escuela infantil Eusebio Miranda, de 0 a 3 años, reducirá temporalmente su horario por "la situación actual de ausencias en el equipo educativo". Así lo ha comunicado el centro a las familias en un escrito en el que resalta que dicha situación "se mantendrá mientras no podamos garantizar la ratio y la atención adecuada con el personal disponible". Desde la concejalía de Educación, encabezada por el popular Jorge Pañeda, ya se ha trasladado la incidencia a Recursos Humanos para agilizar la incorporación de personal a la escuela. Habrá además una reunión de trabajo con todas las directoras de la red municipal de 0 a 3 para analizar la contingencia y "adoptar soluciones rápidas".

La reducción horaria se aplicará a partir de este martes. El servicio irá de 9.00 a 15.00 horas, cuando anteriormente el último turno alcanzaba las 16.00 horas. Y se cancela el denominado turno de "madrugadores", que arrancaba a las 8.00 horas. Las reuniones con familias, asimismo, se suspenden con esta medida. "Sabemos que esto supone un trastorno para la organización familiar y lo lamentamos sinceramente; la medida se toma únicamente para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y niñas", resaltaron desde la escuela ubicada en la calle Casimiro Velasco.

En las familias hay malestar. "Llevamos meses con cambios de personal; los bebés deben tener personas de referencia y los estamos dejando en manos de desconocidos", subrayó una madre afectada. Desde el Ayuntamiento transmitieron un "mensaje de tranquilidad". "Nos han comunicado que el equipo educativo está formado por grandes profesionales, con experiencia y preparación para afrontar este tipo de contingencias puntuales, garantizando en todo momento el cuidado y la atención adecuada de los menores", manifestaron desde el área de Educación. En ese sentido, incidieron en que "somos plenamente conscientes de la importancia que tienen la estabilidad, las rutinas y las figuras de referencia en su bienestar y desarrollo diario".

También ha sentado mal entre los padres la escasa antelación del anuncio de la reducción de horario, apenas un día antes de que se haga efectiva. Se da la circunstancia de que no es el primer problema similar que sufre este curso la escuela Eusebio Miranda. Hace unos meses, el centro solicitó a las familias "a las que les fuese posible" que no llevaran durante una jornada concreta a los críos debido precisamente a "escasez de trabajadores", en ese caso, esgrimieron, por la enfermedad de varios educadores.

En abril de 2023 abrió la escuela Eusebio Miranda —convirtiéndose en su momento en la decimocuarta de la red municipal tras una inversión de 2,8 millones de euros— y fue, con diferencia, el centro al que llegaron más solicitudes en el último periodo para presentar las preinscripciones de cara al siguiente curso. Fueron 119.