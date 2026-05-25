Devolución de las fianzas, facilidades en los planes de autoprotección y emergencias... el "paso adelante" de los requisitos para las fiestas populares de Gijón

"Más vale tarde que nunca", afirmaba este lunes Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana de Gijón (FAV), finalizada la anhelada reunión con el Ayuntamiento para abordar el asunto de las fiestas populares... y su tramitación. Un encuentro con varias áreas municipales implicadas en el que se explicó a los vecinos los detalles de la nueva instrucción para regular los festejos y saldado con algunos compromisos. La devolución de las fianzas se realizará en un plazo de quince días y también habrá facilidades en cuanto a los planes de autoprotección y emergencias. Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo y Festejos, defendió este modelo actualizado. "Es un paso adelante para facilitar y simplificar el trabajo de las asociaciones", declaró el forista.

La reunión tuvo lugar en la propia Casa Consistorial y llegaba unos días después de que Montevil anunciase que cancela sus celebraciones de este año. Entre otras cosas, Martínez Salvador ratificó que, si los organizadores presentan la documentación con dos meses de antelación, el Ayuntamiento concederá el permiso en quince días. O, en su defecto, emitirá los requerimientos correspondientes. Sobre los planes de autoprotección, el forista indicó que, en fiestas pequeñas, el formulario será "sencillo". Y que, en fiestas más grandes, el plan —si no hay cambios— pueda "reutilizarse", actualizando aspectos como las fechas. "De esa manera se pueden ahorrar un importante monto económico", sostuvo Jesús Martínez Salvador.

Está previsto que, pasado el periodo festivo de este año, haya una nueva reunión para evaluar cómo ha salido este modelo e introducir mejoras de cara a próximos años. "Lo de la fianza nos preocupaba", admitió Manuel Cañete, que reivindicó la importancia de "abaratar costes".Sobre el tema de los horarios, que la Federación propone unificar, agradeció que desde el Consistorio "han sido flexibles para interpretarlo". También recalcó Cañete la necesidad de contar con un intermediario que haga de enlace entre los vecinos y el Ayuntamiento. Cañete hizo hincapié en las complejas situaciones que han enfrentado algunas asociaciones. "A veces hay que esperar al mismo día que empieza la fiesta para recibir el permiso; y eso, para quien la organiza, es una quemadura de cabeza", destacó.

Arancha Sánchez, presidenta de la asociación La Serena de El Llano, se marchó "satisfecha" de la cita. "Hay trámites burocráticos que son inevitables, pero los cambios son positivos", manifestó Sánchez. En el encuentro también participaron a nivel político, además de Jesús Martínez Salvador, Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias; Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad; y Abel Junquera, concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos.

Los participantes en la reunión, antes del comienzo de la misma. / Juan Plaza

Martínez Salvador ensalzó el valor de las fiestas tradicionales "que más enraizadas están en nuestra cultura" y también comentó que el Consistorio se ha ofrecido a ejercer de "interlocutor" en relación a las ambulancias que los organizadores deben contratar para algunos festejos. La pasada semana, la Junta de Gobierno aprobó el lanzamiento de una convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro que impulsan fiestas en barrios y parroquias. Las ayudas, por tanto, aumentan de 150.000 a 170.000 euros.

El gobierno local expresó su "sorpresa" hace unos días al conocer que la asociación "El Roble" de Montevil determinaba suspender sus fiestas veraniegas. El colectivo justificaba la decisión por "las nuevas normativas y los requisitos inasumibles". El Ayuntamiento, por contra, aseguraba que lo que se había hecho era lo contrario: simplificar trámites. Los entresijos de la instrucción ya están más claros tras la reunión de este lunes.