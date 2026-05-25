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La Farinato Race vuelve a sus orígenes: Gijón acoge el "circuito de carreras de obstáculos más divertido y duro del mundo"

Esta prueba se celebrará el 13 y 14 de junio en el cabo de San Lorenzo

Un momento de una de las ediciones anteriores de la Farinato Race.

Un momento de una de las ediciones anteriores de la Farinato Race. / MIKI LOPEZ

Carlos Tamargo

Tras nueve años sin celebrarse en Gijón, la Farinato Race regresa a la ciudad "que le vio crecer" para una edición única que se celebrará el 13 y 14 de junio en el cabo de San Lorenzo y para la que se espera que participen alrededor de 1.000 atletas. La prueba ha sido confirmada por el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, junto a la vicealcadesa de Gijón, Ángela Pumariega, y el fundador de esta prueba, Rubén Morán.

Una década después de su primera edición en la ciudad, que se llevó a cabo en el parque de los Pericones, la Farinato Race vuelve a aterrizar en Gijón con un aspecto diferente. Además de las carreras de élite, que se engloba dentro del campeonato general y es puntuable de cara a clasificar a la final, también habrá opciones para correr en familia, un circuito adaptado a iniciados u otro para que los más pequeños puedan intentar hacer marca.

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Organizadores, patrocinadores y miembros del Ayuntamiento de Gijón, en la presentación de la Farinato Race.

Organizadores, patrocinadores y miembros del Ayuntamiento de Gijón, en la presentación de la Farinato Race. / LNE

Denominado el "circuito de carreras de obstáculos más divertido y duro del mundo", cuenta con un recorrido adaptado a cada entorno en donde el barro, el fuego o incluso "la electricidad", jugarán un papel clave para complicar el desempeño de los participantes.

"Durante estos años que hemos estado fuera, han sido muchas las voces que nos han reclamado volver. Es un amor mutuo, formamos parte de la cultura de Gijón y la ciudad forma parte de nuestra identidad. Aquí nacimos, despegamos y fue donde se convirtió en lo que es hoy", expresó con emoción Morán, que avisó de la intensidad de la prueba de élite y de la oportunidad que se presenta con el resto de circuitos adaptados a las categorías y edades.

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"La competición cada vez está más consolidada y con mucha gente que viene de fuera y que sigue ese modelo de turismo deportivo con el que queremos asociar a la ciudad de Gijón", remarcó Pumariega, mostrando el apoyo del Ayuntamiento para esta prueba que se llevará a cabo el segundo fin de semana de junio.

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