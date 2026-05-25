Un guiño a la energía, el acero y las nuevas minerías: la Feria Internacional de Muestras de Asturias ya tiene cartel este año

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que este año se desarrollará del 1 al 16 de agosto, ya tiene cartel. Se llama "Vestigios" y es obra de Mariano Matarranz, un artista formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, con una amplia trayectoria y afincado en la región.

El diseño está encargado por la Cámara de Comercio de Gijón, y el soporte principal de la obra es papel. Los colores elegidos para su elaboración son el azul, el verde, los óxidos y los cobrizos que se armonizan con tonos intermedios para estructurar la composición. Tres son los conceptos esenciales de la creación: energía, acero y nuevas minerías.

En concreto, explican desde la Cámara, la energía está representada "con la luminosidad y la fuerza que emana de la base abrupta del papel y de los colores que lo integran". El acero, "aparece simbolizado por los relieves de hierro distribuidos a lo largo de la superficie" y las nuevas minerías "se manifiestan a través de la composición estratificada de la obra, ensalzando la importancia del hallazgo de nuevos materiales que se utilizan para un mejor desarrollo y evolución de la sociedad".

"Vestigios". / Mariano Matarranz.

"Vestigios", en base a sus objetivos, ofrece una alusión a la industria asturiana, "base de nuestra estructura económica y motor de otros muchos sectores", resaltan desde la Cámara. "La producción de acero, como industria de cabecera, sometida a múltiples tensiones regulatorias que afectan a su competitividad y futuro; las nuevas minerías, fundamentales en los nuevos desarrollos tecnológicos; y la energía eléctrica, en plena transición en sus fuentes de producción, siendo la pieza clave y angular de la viabilidad del nuevo modelo industrial y de movilidad, cada más dependiente de ésta", describen,

El autor cuenta con na dilatada trayectoria desde su primera muesta individual en 1072 en el Club Internacional de Prensa de Madrid en 1972. Ha estado presente, por ejemplo, en la galería madrileña Propac en 1979 y en 1982 en la galería Akka de Roma. En 1984 y 1986 expuso en la galería Egam, también en Madrid. Sus obras se han expuesto en ciudades europeas como Zúrich, Frankfurt, Viena y en ferias internacionales como Art Basel, Art Chicago y Art Cologne.

Matarranz está afincado en Asturias desde 1992. A lo largo de este tiempo su obra se vuelve más abstracta y personal, forjando un fuerte vínculo con la naturaleza del Principado. El resultado de sus investigaciones se muestra en diversas exposiciones en Asturias.