Habla Mariano Matarranz, el autor del cartel de la Feria de Muestras de Asturias: "Todo está hecho con mis manos"

“No hay un atisbo de material reciclado. Todo está hecho con mis manos”. Quien habla es Mariano Matarranz y se refiere a “Vestigios”, la obra que encarna el cartel de la 69.ª edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Nacido en Madrid y formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, el autor vive en Asturias desde 1992, acumula una larga trayectoria en el Principado y, de hecho, tiene su taller en Gijón. Su obra combina el azul, el verde, los óxidos y los cobrizos que, como explican desde la Cámara de Comercio, se armonizan con tonos intermedios para estructurar la composición. El objetivo: reflejar tres conceptos esenciales de la creación: energía, acero y nuevas minerías.

Matarranz, casi como asturiano de adopción que es, se mostró ayer muy contento por haber sido elegido para realizar el cartel de la Feria de Muestras, que se celebra del 1 al 16 de agosto. “Es un honor, claro”, afirma. Da algunos detalles sobre el proceso creativo: “Me llamaron hace unas semanas y me puse manos a la obra. Algunos carteles de la Feria tienen referencias más anecdóticas a Asturias y otros son obras más personales”, enuncia.

“Propuse hacer una cosa más específica. Trabajo con materiales no convencionales. No uso óleo, ni acrílico, ni témperas, pero sí pigmentos”, añade. “Les planteé trabajar con materiales minerales y metales propios de Asturias, que hubiera referencias al hierro, al acero y al cobre. También metí unos toques de pan de oro porque en Asturias, aunque no se explote, hay oro”, especifica.

Dicho y hecho. “Vestigios”, concretan desde la Cámara de Comercio, ofrece una alusión a la industria asturiana, “base de nuestra estructura económica y motor de otros muchos sectores”. También refleja “la producción del acero, como industria de cabecera, sometida a múltiples tensiones regulatorias que afectan a su competitividad y futuro; las nuevas minerías, fundamentales en los nuevos desarrollos tecnológicos, y la energía eléctrica, en plena transición en sus fuentes de producción, siendo pieza clave y angular de la visibilidad del nuevo modelo industrial y de movilidad, cada vez más dependiente de esta”, describen desde la Cámara.

El cartel de la Feria de Muestras "Vestigios" / LNE

El autor apunta otros detalles interesantes. “Es una obra hecha sobre papel. Un papel de unas dimensiones considerables, pero una lámina lisa y plana por completo. Lo que hice fue transmutar el papel para sacarle una serie de matices y después trabajar sobre ello”, explica Matarranz. “No hay nada de material reciclado, sino que todo está hecho con mis manos”, insiste el autor, cuya trayectoria es larga.

Su primera muestra individual fue en el Club de Prensa de Madrid en 1972. Pasó por la galería madrileña Propac en 1979 y, en 1982, por la galería Akka de Roma. En 1984 y 1986 expuso en la galería Egam de la capital de España. Sus obras han pasado por ciudades como Zúrich, Fráncfort o Viena. En Gijón ha expuesto en el Barjola y, en Oviedo, estuvo en el Museo de Bellas Artes con una exposición reciente, que abarcó de octubre a febrero.