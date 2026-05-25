La Laboral, que fue Oxford y el palacio del tirano Calimero, se reivindica como plató cinematográfico monumental

De ser el espacio idóneo para que Mortadelo y Filemón dieran el salto del cómic, a convertirse en la Universidad de Oxford en la que se enamoraban Mario Casas y Amaia Salamanca en "Fuga de cerebros". Estas son solo dos de las películas que han escenificado sus narrativas en las instalaciones de la Universidad Laboral de Gijón, tal como ayer se destacó durante las visitas especiales "Laboral, plató monumental", con las que un centenar de personas recorrieron los espacios del icónico edificio en que se han rodado muchos filmes.

La entrada a la Laboral, el hall de las oficinas de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística del Principado de Asturias, el patio central, la sala de pinturas y el paraninfo fueron las paradas que hicieron los visitantes durante los dos recorridos, que se enmarcan en las actividades puestas en marcha para festejar el décimo aniversario de la Asturias Paraíso Natural Film Commission, una iniciativa sin ánimo de lucro creada en 2016 para apoyar y facilitar la realización de rodajes en la región.

El encargado de guiar a los asistentes fue Javier Bouzas, quien no dejó de destacar que la Asturias Paraíso Natural Film Commission apoya "tanto proyectos creados en Asturias como iniciativas que llegan desde fuera".

Antes de empezar el paseo por los espacios de la Laboral, Bouzas preguntó a los presentes sobre los rodajes que recordaban que se hubieran llevado a cabo en la Laboral. La mayoría no tardó en mencionar "La gran aventura de Mortadelo y Filemón", una película en la que Javier Fesser encontró en la Universidad Laboral el edificio perfecto para representar el palacio del dictador Calimero, el principal villano de una historia estrenada el 7 de febrero en 2003 y que superó la cifra de 22 millones de euros en taquilla, congregando a más de 4,7 millones de espectadores en salas de cine.

La otra respuesta que más repetían los grupos de amigos y familias que se dieron cita en la Laboral fue "Fuga de cerebros", una película con la que Fernando González Molina transformó la Laboral en la Universidad de Oxford, con lonas de césped en el icónico patio central del complejo gijonés. Este trabajo se estrenó en cines el 24 de abril de 2009 y su recaudación alcanzó los 6,9 millones de euros, reuniendo a cerca de 1,2 millones de personas en las salas.

"Tenemos en la Laboral a dos películas que fueron grandes éxitos", confirmó Bouzas, quien apuntó como curiosidad que en el rodaje de "Fuga de cerebros" participó Manolo, un guardia de seguridad amante del cine que quiso formar parte de aquella experiencia. Asimismo, también formó parte de aquellas tareas el actor gijonés Pablo Penedo.

Numerosos realizadores

Más allá de estos títulos célebres, este profesional de la Film Commission asturiana reveló que "la Laboral ha concitado el interés de numerosos localizadores de cine a lo largo de las últimas décadas". Algunas de las películas que mencionó Bouzas fueron "Impávido", un thriller dirigido en 2012 por Carlos Therón. Durante su rodaje, distintos puntos de la Laboral sirvieron para simular un atraco a un banco.

Otro de los últimos trabajos que se ha rodado en la Laboral es "Dímelo, Ron", la adaptación de la novela de Mercedes Ron que ofrece Amazon Prime.

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Por otra parte, Bouzas resaltó que "por aquí también han pasado otros formatos, como programas televisivos o documentales". Para los asistentes, conocer estas claves resultó "muy interesante". "No sabíamos que la Laboral había sido clave para tantos rodajes", aseguraron.