La millonaria ayuda europea para el Hospital de Cabueñes caduca en 2029 y Salud apura plazos para no perderla

El Principado no se podrá permitir ningún nuevo frenazo en la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes para poder retener la ayuda de la Unión Europea de 30,3 millones de euros. Fuentes de la Consejería de Salud aseguran que la hoja de ruta que se han marcado pasa por iniciar los trabajos a principios de 2027, con un plazo de ejecución de 24 a 26 meses, con el objetivo de mantener esa financiación europea de los fondos Feder de Asturias (2021-2027), un plan que prevé para todos los territorios dos años más para la ejecución a partir de 2027. "Cumplimos plazos para diciembre de 2029", resaltan desde la Consejería de Salud.

La ayuda de la Unión Europea a través de los fondos Feder que se fijó para la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes marca que la fecha de inicio de ese plan era el 6 de septiembre de 2022 y que la de finalización es el 31 de diciembre de 2029. Una vez conocidas las mejoras del proyecto básico para ampliar el Hospital de Cabueñes, un plan que crecerá hasta los 125 millones de euros de inversión, en la Consejería siguen trabajando en todo momento con la previsión de contar con esos más de 30 millones que aporta Europa.

Inicialmente, las obras del Hospital de Cabueñes que arrancaron en septiembre de 2022 con 29 meses de plazo habían sido licitadas por 85,8 millones y adjudicadas a la UTE formada por FCC y Los Álamos por 79. El frenazo que se produjo a esos trabajos en la tarde del 25 de enero de 2025 conllevó unos meses de incertidumbre hasta que el pasado mes de marzo se conocieron las claves de cómo será el Hospital Universitario de Cabueñes tras las mejoras añadidas al proyecto básico.

El principal complejo sanitario gijonés, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, contará con nuevos cuidados intensivos, terrazas en las plantas y refuerzo en los servicios asistenciales. Asimismo, tendrá nuevos accesos cubiertos, una planta más, terrazas en altura y dotaciones más amplias para hospitales de día y consultas. Esas novedades generan que el plan aumente hasta los 125 millones de euros de inversión y dos años de obras.

De 85 a 125 millones de inversión

Desde que se confirmaron esos cambios, la líder de la Consejería de Salud, Concepción Saavedra, ha señalado en distintas ocasiones que "los trabajos de los arquitectos que están llevando a cabo el proyecto están avanzando a muy buen ritmo y la idea es que en julio esté listo". Una vez que esa redacción del proyecto esté culminada, Salud dará comienzo a los trámites para sacar a licitación la obra del Hospital de Cabueñes con la mayor celeridad posible para que los trabajos en el centro médico puedan tener su pistoletazo de salida "a comienzos de 2027".

Arrancar las obras del Hospital de Cabueñes en los primeros meses del próximo año resultaría clave para no perder una ayuda europea que se antoja vital, aún más tras el encarecimiento del proyecto. Por el momento, la Consejería de Salud confía plenamente en no perder esa aportación de los fondos Feder y destaca que los plazos de ejecución de las tareas será de 24 a 26 meses. Por ello, desde el Principado no contemplan ningún escenario en el que la ayuda europea no esté incluida en la realización de la anhelada ampliación del que ya es el hospital de referencia del área sanitaria III Oriente, la fusión de Gijón, Nalón y Arriondas.

Al igual que ocurre con el Hospital de Cabueñes, en Asturias hay otra serie de obras pendientes que tendrán que apurar sus planes para no perder la subvención que aportan los fondos Feder. Se estima que la región terminará este 2026 con un total de 158,5 millones de euros de estos fondos ya movilizados. No obstante, desde la Dirección General de Asuntos Europeos recordaron esta semana que el plan prevé para todos los territorios dos años más para la ejecución una vez finalizado 2027. Esa prórroga resulta trascendental para el Hospital de Cabueñes.

Ligero aumento de las listas de espera en los hospitales gijoneses

Tanto el Hospital de Cabueñes como el de Jove culminaron el mes de abril con un ligero aumento en sus respectivas listas de espera. En Cabueñes, donde a finales de marzo el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica se situaba en 3.370 personas, en abril se llegó a los 3.385. En el centro médico de la zona oeste, por su parte, los números crecieron de los 1.643 pacientes de marzo a los 1.768 al término de abril.

Pese al leve crecimiento de los datos que se generó a lo largo del pasado mes de abril en Cabueñes, el hospital continúa obteniendo cifras muy positivas con respecto a las de hace un año. El mes de abril de 2025 lo cerró Cabueñes con 5.600 pacientes a la espera de una operación, por lo que se ha conseguido disminuir en 2.215 personas esa situación.

Por otra parte, tal y como reflejan los últimos resultados publicados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, la espera media de los pacientes intervenidos fue de 82 días en abril, al igual que ocurrió en marzo. Sin embargo, en abril de 2025 ese dato llegaba hasta los 104 días.

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En Jove, los pacientes que fueron intervenidos tuvieron una espera media de 130 días, lo cual supone una ligera reducción en comparación a las 134 jornadas que reflejaron los datos de marzo. n