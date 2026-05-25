Las novedades de la Feria Taurina de Gijón: el maestro Capea y José Ribagorda desvelarán los carteles de la feria taurina

La plaza de toros de El Bibio acogerá el próximo 11 de junio, jueves, la presentación de la feria taurina de Begoña en un acto que servirá para rendir homenaje al matador de toros Pedro Gutiérrez Moya, "Niño de la Capea", que cumple medio siglo como ganadero de reses bravas. El acto estará dirigido por el periodista y presentador de informativos José Ribagorda. "Será una feria rematada, con las principales figuras y algunas novedades. Espero que los carteles sean del gusto de los aficionados", explica el empresario Carlos Zúñiga sobre unas combinaciones en las que estarán presentes José Antonio Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

La cita taurina del mes de agosto volverá a contar con la misma estructura de los últimos años: tres corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada con picadores. La feria arrancará el día 13, jueves, y se prolongará hasta el lunes, día 17. El motivo de las fechas está en la petición realizada por el Ayuntamiento al empresario de Circuitos Taurinos para que los toros no coincidan con el eclipse de sol que tendrá lugar el día 12 y en el que Gijón se está volcando como una de las ciudades principales para disfrutar del fenómeno.

El Gijón Arena ya acogió la presentación del pasado año y fue todo un éxito de público. En esta ocasión el protagonismo recaerá en el maestro Capea, que tomó la alternativa a principios de los años 70 y fue una destacada figura del toreo en las décadas siguientes. Además, el salmantino ha triunfado como ganadero con sus toros de encaste Murube repartidos en tres hierros: El Capea, Carmen Lorenzo y San Pelayo. Reses que han pisado en distintas ocasiones el ruedo del coso de la carretera de Villaviciosa.

Los carteles de Begoña, que un año más volverán a contar con descuentos para los abonados y precios especiales para jóvenes, están ya a punto de rematarse, toda vez que Carlos Zúñiga acostumbra a dejar huecos por si en las primeras ferias de la temporada hay triunfos destacados de algún diestro emergente. Sí es segura la presencia de las dos máximas figuras del toreo como Morante de la Puebla, para muchos el mejor torero de la historia de la tauromaquia, y el peruano Roca Rey. Cabe recordar que Morante, que hará el paseíllo en Gijón el día 15 de agosto, no pudo estar en El Bibio el pasado año por la grave cornada sufrida días antes en la feria de Pontevedra.

En el elenco ganadero Carlos Zúñiga ha optado por dar continuidad a las ganaderías que tan buen juego ofrecieron en 2025 y, en consecuencia, a la variedad de encastes. De esta forma, los toros de La Quinta, propiedad de la familia Conradi, y de Joaquín Núñez del Cuvillo esperan en el campo para viajar a Gijón este agosto. También las reses del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, los dos hierros de la familia Fraile que han logrado el trofeo al mejor toro de la feria los dos últimos años.

En concreto, "Berlinés", desorejado por Manzanares en 2024, y "Dengosillo", premiado con la vuelta al ruedo tras una excelsa faena de Alejandro Talavante en la que cortó dos orejas en 2025. Los novillos llevarán la divisa de La Cercada. Para la corrida de rejones, en la que es segura la presencia de Diego Ventura, máxima figura del toreo a caballo, está reseñado un encierro de la ganadería de Los Espartales.