El proyecto para crear diez viviendas accesibles en La Camocha avanza con la conclusión de los trabajos exteriores
Personal de los Talleres de Empleo Municipales llevaron a cabo las labores
"Contribuyen a hacer posibles viviendas que van a mejorar la vida de muchas personas", subraya Ángela Pumariega
Rematados los trabajos exteriores de las viviendas adaptadas de La Camocha. La Vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y el edil de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, visitaron este lunes estas viviendas adaptadas situadas en la calle Ernesto Winter, con motivo de esta conclusión de las labores, realizadas en el marco de los Talleres de Empleo Municipales. "Estos no se quedan únicamente en la formación de quienes participan, sino que su trabajo tiene una repercusión directa en la ciudadanía", ensalzó Pumariega.
El alumnado de los programas de empleo-formación La Camocha y El Botánico, en coordinación con la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo (ALPEE), ejecutaron estas tareas, las cuales han permitido completar distintas unidades de obra vinculadas a la urbanización exterior y adecuación del entorno del conjunto residencial. Carla Álvarez Sanjurjo, directora general de Promoción del Empleo del Ayuntamiento, también participó en la visita. Ángela Pumariega reivindicó que los trabajos "contribuyen a hacer posibles viviendas adaptadas que van a mejorar la vida de muchas personas". Estos han incluido actuaciones de albañilería, acondicionamiento de espacios exteriores, mejoras de accesibilidad, acabados de urbanización y otras intervenciones necesarias para la adecuación del entorno de las casas.
El proyecto contempla la creación de diez viviendas accesibles en antiguos locales municipales, dentro de una estrategia orientada a ampliar la oferta de vivienda adaptada en la ciudad e impulsar la inclusión residencial. La actuación contó con el apoyo de COCEMFE y forma parte de una intervención global que incluye la transformación integral de los locales y la adecuación de su entorno urbano.
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