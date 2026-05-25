La recuperación de las históricas piscinas de La Laboral de Gijón avanzan con un estudio geotécnico

Avances para recuperar la piscina de la Universidad Laboral. El Ayuntamiento ha sacado a licitación un servicio de estudio geotécnico y ensayos previos en dicho espacio. El contrato incluye los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y comprobaciones técnicas necesarias para la caracterización del terreno, un análisis preliminar de patologías existentes y una evaluación básica de la interacción terreno-estructura. Hasta el 27 de mayo tienen de plazo las empresas interesadas. El presupuesto es de 14.748,28 euros.

Los trabajos, eso sí, tomarán como referencia las actuaciones recogidas ya en el informe elaborado para el Patronato Deportivo Municipal. El plazo máximo de ejecución será de cuatro semanas, a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación. Entre las labores a acometer figuran, por ejemplo, sondeos mecánicos con maquinaria específica, perforaciones en hormigón, rellenos, suelos y roca, ejecución de calicatas o tomas de muestras del terreno. También un mapeo de grietas o patologías observadas o un registro geológico de los sondeos realizados.

El adjudicatario deberá redactar un informe técnico final comprensivo de los trabajos y de los resultados obtenidos durante los ensayos y la campaña de investigación geotécnica. Tendrá que incluir aspectos como la situación y localización de los puntos de reconocimiento, la caracterización geotécnica de las zonas analizadas, una evaluación preliminar de las patologías halladas en pavimentos y elementos estructurales o la aportación de conclusiones y recomendaciones para futuras actuaciones, estudios o proyectos. Este informe tendrá carácter preliminar, sirviendo como documento base para la planificación y redacción de próximas actuaciones de rehabilitación, reparación o adecuación de las instalaciones.

El plan para recuperar la antigua piscina de la Universidad Laboral abarca también impulsar las pistas deportivas. Lo encabeza el área de Deportes que encabeza el popular Jorge Pañeda. Los trabajos sobre el terreno en el entorno comenzaron a finales del pasado año a con una primera incursión de operarios de Emulsa para limpiar a presión el suelo, lleno de verdín, y permitir así la entrada de técnicos al recinto en condiciones de seguridad. También se borraron los grafitis y el ennegrecido que afectaba a todo el suelo cerámico que bordea el vaso de agua.

Ya en 2026 tuvo lugar la compleja retirada de lodos, con 30.000 litros extraídos solo en la primera jornada. El proyecto, una vez consumado, supondría dotar a Gijón de su primera y única piscina pública al aire libre. La idea es actuar sobre 14.000 metros cuadrados, incluyendo la propia piscina, las cinco pistas deportivas y los vestuarios que utilizan los equipos de fútbol. Las previsiones iniciales apuntan a que el plan rondará los tres millones de euros.