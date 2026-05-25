Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Los socorristas de Gijón rescatan a siete jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo

El suceso se ha producido a la altura de la escalera 6 de la playa

Susto en la playa de San Lorenzo: los socorristas intervienen por un grupo de jóvenes en apuros.

Susto en la playa de San Lorenzo: los socorristas intervienen por un grupo de jóvenes en apuros.

Nico Martínez

Nico Martínez

Gijón

Susto de media tarde en la gijonesa playa de San Lorenzo. El equipo de socorristas ha tenido que intervenir de urgencia para rescatar a un grupo de siete jóvenes con problemas para salir del agua. Fueron un total de tres miembros del equipo de socorrismo los que entraron al agua.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Los hechos se produjeron a la altura de la escalera 6 de la principal playa de la ciudad. Playa que, en estos días de calor, se encuentra hasta arriba. Los jóvenes, según explicaron los testigos, tuvieron problemas para salir de agua.

Tuvo, incluso, que acercarse una moto de agua por si hubiera sido necesaria la ayuda. Sin embargo, el papel de los tres socorristas fue suficiente.

Noticias relacionadas y más

Al final, por suerte, todo quedó en un susto. Uno de los primeros de una temporada de baños que ha empezado con más gente que otras veces por las altas temperaturas. Ayer, domingo, la megafonía de la playa también tuvo que avisar de problemas de visibilidad por la bruma matutina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
  2. Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
  3. Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
  4. El Ayuntamiento defiende los trámites de las fiestas de prao, tras la cancelación de las de Montevil: 'No es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos
  5. Dos heridos y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
  6. La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso
  7. Dos heridos, uno con pronóstico reservado, tras un brutal accidente en Gijón
  8. Espectacular persecución por Gijón: roba una furgoneta, se da a la fuga, la Policía Local embiste contra él para detenerlo y da positivo en drogas

Los socorristas de Gijón rescatan a siete jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo

Los socorristas de Gijón rescatan a siete jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo

La Farinato Race vuelve a sus orígenes: Gijón acoge el "circuito de carreras de obstáculos más divertido y duro del mundo"

La Farinato Race vuelve a sus orígenes: Gijón acoge el "circuito de carreras de obstáculos más divertido y duro del mundo"

Un guiño a la energía, el acero y las nuevas minerías: la Feria Internacional de Muestras de Asturias ya tiene cartel este año

Un guiño a la energía, el acero y las nuevas minerías: la Feria Internacional de Muestras de Asturias ya tiene cartel este año

La Universidad Europea firma su aterrizaje en Gijón: "No venimos a competir, sino a ampliar oportunidades"

La Universidad Europea firma su aterrizaje en Gijón: "No venimos a competir, sino a ampliar oportunidades"

¡Basta ya!

Las novedades de la feria taurina de Gijón: el maestro Capea y José Ribagorda desvelarán los carteles de Begoña

Las novedades de la feria taurina de Gijón: el maestro Capea y José Ribagorda desvelarán los carteles de Begoña

Jeanette rememora sus grandes éxitos en Gijón para festejar sus 50 años de carrera musical: "Estoy muy contenta de estar aquí"

Jeanette rememora sus grandes éxitos en Gijón para festejar sus 50 años de carrera musical: "Estoy muy contenta de estar aquí"

Carne de canguro con miel IGP de Asturias o queso de Gamonéu con trucha, entre las elaboraciones finalistas de "Gijón de Pinchos": "El nivel es muy alto"

Carne de canguro con miel IGP de Asturias o queso de Gamonéu con trucha, entre las elaboraciones finalistas de "Gijón de Pinchos": "El nivel es muy alto"
Tracking Pixel Contents