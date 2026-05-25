Los socorristas de Gijón rescatan a siete jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo
El suceso se ha producido a la altura de la escalera 6 de la playa
Susto de media tarde en la gijonesa playa de San Lorenzo. El equipo de socorristas ha tenido que intervenir de urgencia para rescatar a un grupo de siete jóvenes con problemas para salir del agua. Fueron un total de tres miembros del equipo de socorrismo los que entraron al agua.
Los hechos se produjeron a la altura de la escalera 6 de la principal playa de la ciudad. Playa que, en estos días de calor, se encuentra hasta arriba. Los jóvenes, según explicaron los testigos, tuvieron problemas para salir de agua.
Tuvo, incluso, que acercarse una moto de agua por si hubiera sido necesaria la ayuda. Sin embargo, el papel de los tres socorristas fue suficiente.
Al final, por suerte, todo quedó en un susto. Uno de los primeros de una temporada de baños que ha empezado con más gente que otras veces por las altas temperaturas. Ayer, domingo, la megafonía de la playa también tuvo que avisar de problemas de visibilidad por la bruma matutina.
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