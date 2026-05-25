El último colegio rural de Gijón se moderniza con una cubierta (muy esperada) para su pista deportiva

El colegio Pinzales tendrá una cubierta en su pista deportiva. Una vieja reivindicación de la comunidad educativa a la que se dará solución con un proyecto que busca mejorar las condiciones de utilización del espacio y, principalmente, evitar que la lluvia perjudique la actividad del alumnado. El plan, impulsado por la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales liderada por el forista Gilberto Villoria, contempla asimismo que haya una correcta ventilación, manteniendo en la medida de lo posible la iluminación natural y unas adecuadas condiciones acústicas.

El presupuesto de ejecución de la obra, todavía en revisión, es de 170.000 euros. El gobierno local diseña una estructura de pórticos de estructura de acero con formación de cubierta a dos aguas. Los pilares se anclarán a los muros de hormigón armado existentes mediante placas. Además, donde no haya muros será necesaria la construcción de una nueva cimentación de hormigón, en este caso en los frentes suroeste y noroeste. También se propone un cierre parcial de las fachadas para minimizar la entrada de agua racheada. Se hará con un sistema que garantice la entrada de luz y aire, pero no del agua. Este se basa en una combinación de lamas de madera laminada y paneles de membrana textil técnica de PVC microperforado. "El cierre de lamas de madera ayudará a la integración estética de la envolvente con el entorno rural en el que está", esgrime el Consistorio.

La petición de cubrir la pista por parte del colegio ubicado en Cenero ya viene de lejos. De hecho, durante una visita en 2024 al centro, la Alcaldesa, Carmen Moriyón, prometió estudiar dicha posibilidad, la cual está más cerca de concretarse. La cubierta "se resuelve estructuralmente con correas de madera, manteniendo visualmente la idea compositiva aplicada en los paños verticales de incluir elementos lineales de madera entre la estructura de acero", se explica en la descripción del proyecto. La cubrición, como tal, se realizará con un panel sándwich "con aislamiento acústico para conseguir unas óptimas condiciones de acondicionamiento acústico, con acabado exterior imitación de reja roja para una mejor integración estética en el entorno rural".

El colegio Pinzales es el único de la ciudad que se encuentra en una zona esencialmente rural. Cuenta con tres unidades, una de Educación Infantil y dos de Primaria. No llega al medio centenar de estudiantes. Desde el centro destacan la búsqueda de una atención individualizada, con experiencias internivel y un trabajo por proyectos a partir de la cooperación y la colaboración entre los críos. A nivel de instalaciones, el edificio posee dos plantas y hay una zona exterior con un parque, espacios verdes —con un huerto escolar y distintos elementos decorativos— y la mencionada pista deportiva, muy utilizada durante los recreos.

En 2014, en el primer mandato de Carmen Moriyón, la forista visitó el Pinzales ante la demanda de la pista, que los alumnos deseaban para jugar. Esa propuesta salió adelante y ahora, años más tarde, también lo hará la reivindicación de la cubierta. Una iniciativa que, cuando se haga realidad, permitirá a los estudiantes dejar de preocuparse por las inclemencias meteorológicas cuando quieran divertirse en la pista de su colegio. n