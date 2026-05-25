La Universidad Europea rubrica su llegada a Gijón: los detalles de la firma de un acuerdo histórico para la ciudad

El desembarco de la Universidad Europea en Gijón afronta hoy otro momento importante, el de la firma de la escritura de la parcela adquirida por la institución académica para asentarse en La Pecuaria, en la ampliación del Parque Científico Tecnológico. Ya a estas alturas pocos dudaban del aterrizaje de la Europea en la ciudad y esta formalización de la venta viene a refrendar esta idea. "Su llegada es un punto de inflexión", reivindicó ayer la Alcaldesa, Carmen Moriyón.

Fue en febrero del año pasado cuando el Ayuntamiento adjudicó la parcela. El precio de venta se fijó en 3,2 millones. La estampa sobre el papel llega poco más de un mes después de la puesta de largo de las obras de urbanización de la primera fase de la ampliación del Parque Científico. Al respecto se refirió ayer Carmen Moriyón. "Gijón inició su ampliación con la ocupación del original casi completada e inauguró en tiempo y forma unas obras de ampliación con la primera parcela ya adjudicada; eso son hechos", subrayó la Regidora.

También recientemente tuvo lugar otro paso crucial para la llegada de la Europea al concejo, la primera universidad privada que desarrollará su actividad en Gijón. Este consistió en la aprobación, por parte del Principado, del decreto por el cual se autorizaba la adscripción del Centro Universitario Europeo de Asturias a la Universidad Europea. Marcaba, también, que la institución dispondría de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación en la región de titulaciones oficiales. Ahora bien, no se agotarán esos plazos ya que la intención es empezar ya en el curso 2027-2028 con Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia. Se prevén unos 200 alumnos de primeras y 2.000 cuando el centro adscrito esté a pleno rendimiento. "La institución académica es una de las más prestigiosas en su sector y llega con un proyecto de más de 35 millones de euros y que generará más de 300 puestos de trabajo", ensalzó Carmen Moriyón, que firmará hoy la escritura para la compraventa de la finca. El acto tendrá lugar en el Ayuntamiento a las 12.30 horas y también acudirán Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación; Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo; y María Mitre, concejala de Hacienda.

La Alcaldesa resaltó que Gijón "aspira a liderar el norte de España durante las próximas décadas de la mano de aliados como la Universidad Europea". En ese futuro jugará un papel fundamental la Milla del Conocimiento. El "estreno" de La Pecuaria como nuevo espacio para la actividad económica y creación de empleo era sinónimo del arranque de la comercialización del resto de la zona. Desde hace meses hay contactos con empresas. El Consistorio espera a que ese interés se traduzca en propuestas por escrito de cara a lanzar las licitaciones de las parcelas. Son unos 13.000 metros cuadrados de suelo productivo. Se abriría entonces un proceso de concurso público al que podrá concurrir cualquiera que cumpla las condiciones.

Noticias relacionadas

Volviendo a la Universidad Europea, la institución plantea un campus con una infraestructura "modular y flexible", concebida para ejecutarse por fases. Contará con zonas verdes y priorizará la iluminación natural. Desde el punto de vista académico, el plan pasa por impartir ya en el segundo curso Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia. El objetivo, configurar la oferta académica "más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias".