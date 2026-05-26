Alarma en un céntrico hotel de Gijón por un incendio en la cocina: "Está hecha un Cristo"

Susto en un hotel de Gijón por un incendio originado en la cocina. Los hechos ocurrieron poco después de las cinco de la tarde. Un agente de la Policía Local observó que del establecimiento salía humo, por lo que se activaron las alarmas. El fuego se había producido en una freidora. Al lugar se desplazaron los Bomberos, que extinguieron rápidamente el incendio, y dotaciones de la Policía Nacional y Local, que regularon el tráfico y delimitaron la zona para que no pasaran viandantes por allí.

"La cocina está hecha un cristo", lamentaron los trabajadores del hotel, ubicado en la calle Pedro Duro. Una UVI móvil atendió a uno de los camareros, si bien no fue necesario su traslado a ningún centro sanitario, por lo que finalmente el incidente se saldó sin daños personales. Había pocos clientes en la cafetería del negocio, aunque los hechos generaron una gran expectación por lo concurrido que está el entorno.