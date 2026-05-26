Alejandra Mier departe en el barrio gijonés de La Guía sobre la adopción o compra de animales

La sede de la asociación vecinal de La Guía acogió este lunes una charla de Alejandra Mier, directora del Centro de Protección de Animales de Gijón y secretaria de la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias. El encuentro llevaba por título "Responsabilidad en la adopción o la compra: Clave para el bienestar animal".

La cita pretendía abordar la importancia de "tomar decisiones razonadas y meditadas" de cara al bienestar de los animales y ponía sobre la mesa "las implicaciones reales que conlleva integrar a un animal en nuestra vida diaria".