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Alejandra Mier departe en el barrio gijonés de La Guía sobre la adopción o compra de animales

La charla de la directora del Centro de Protección de Animales de Gijón tenía por objetivo concienciar sobre la toma de decisiones "razonadas y meditadas" al respecto

Eva Lázaro, a la izquierda, y Alejandra Mier, durante la charla en la sede vecinal de La Guía.

Eva Lázaro, a la izquierda, y Alejandra Mier, durante la charla en la sede vecinal de La Guía. / LNE

La sede de la asociación vecinal de La Guía acogió este lunes una charla de Alejandra Mier, directora del Centro de Protección de Animales de Gijón y secretaria de la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias. El encuentro llevaba por título "Responsabilidad en la adopción o la compra: Clave para el bienestar animal".

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La cita pretendía abordar la importancia de "tomar decisiones razonadas y meditadas" de cara al bienestar de los animales y ponía sobre la mesa "las implicaciones reales que conlleva integrar a un animal en nuestra vida diaria".

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