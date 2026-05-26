Amplio operativo por unos bañistas en apuros en Gijón

Nuevo susto en la playa de San Lorenzo. Un grupo de varios chicos con problemas para salir del agua movilizó ayer un aplio operativo de emergencias, desde policías a sanitarios hasta el Helimer. Ocurrió sobre las ocho de la tarde.

Los jóvenes afectados tuvieron suerte de que cerca de ellos se encontraba un surfista y una nadadora habitual de San Lorenzo, quienes no dudaron en auxiliarles y ponerles a salvo en la arena. Todo quedó en un susto.