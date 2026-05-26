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Amplio operativo por unos bañistas en apuros en Gijón

Una nadadora y un surfista auxiliaron a los afectados

El aviso motivó un amplio operativo de rescate

Operativo en San Lorenzo.

Operativo en San Lorenzo. / LNE

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Nuevo susto en la playa de San Lorenzo. Un grupo de varios chicos con problemas para salir del agua movilizó ayer un aplio operativo de emergencias, desde policías a sanitarios hasta el Helimer. Ocurrió sobre las ocho de la tarde.

Los jóvenes afectados tuvieron suerte de que cerca de ellos se encontraba un surfista y una nadadora habitual de San Lorenzo, quienes no dudaron en auxiliarles y ponerles a salvo en la arena. Todo quedó en un susto.

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