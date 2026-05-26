El Ayuntamiento de Gijón se desvincula del plan de gestión que el Principado pide para ceder el parking de la avenida de Portugal

"Nosotros no consideramos que tengamos que hacer ningún trámite más". Lo dijo esta mañana el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, ante la pregunta de qué pasos seguían hoy pendientes para poder abrir el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal. Un recurso cuya puesta en marcha apunta con estancarse, ya que esta explicación parece contradecir a la postura que ya públicamente defendió el Principado, que ha dicho estar a la espera de que el Consistorio les enviase "un plan de gestión" como requisito previo a entregarles la obra. Fuentes municipales, sin embargo, aseguran que "el Ayuntamiento de Gijón no va a elaborar ningún plan de gestión de un equipamiento que, por sus características y finalidades, no requiere de mayores medidas que las ya explicadas". Y completan: "No es un hospital, es un parking".

A mediados de mes el Principado anunciaba el fin de obra de la instalación, que acabó retrasándose unos meses, y que requirió de 4,5 millones de euros de inversión regional. En ese comunicado, se decía: "La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha enviado al Ayuntamiento de Gijón la documentación técnica requerida y ha solicitado a la administración local que remita el plan de gestión aprobado para el equipamiento, un paso necesario para formalizar su cesión y permitir que el consistorio pueda ponerlo en servicio".

El gobierno local, sin embargo, explica que a su juicio ya han trasladado al Principado todo lo que cabía trasladar y que así se lo hizo saber en un comunicado emitido desde Alcaldía el pasado día 24 de abril. En ese escrito, señalan fuentes del Ayuntamiento, "se remitió un informe del servicio municipal competente respecto a la gestión que el Ayuntamiento tiene prevista para esta infraestructura", y que apuesta por "un uso gratuito" y por garantizar la rotación de vehículos "mediante la prohibición de aparcamiento periódica un día al mes", así como por la instalación de señales, "considerados igualmente disuasorios y realizados en el mandato anterior, caso del ubicado tras el Palacio de los Deportes de La Guía". El Ayuntamiento asegura que la ciudad “se encuentra en disposición de recibir dicha obra y ponerla a servicio de la ciudadanía".

Por ahora, el Consistorio dice haber recibido "los requisitos técnicos y de documentación técnica requeridos" para la cesión en una comunicación del Principado "que fue remitida al Ayuntamiento hace dos semanas y que por su volumen y complejidad está siendo analizada". Además, y "mientras se terminan de revisar los documentos técnicos, se adjuntará un nuevo informe del servicio de Movilidad en el que se desarrolla específicamente la cuestión de la señalización". "Pero el Ayuntamiento, bajo su criterio, ya ha enviado al Principado toda la información que es necesaria para que nos lo puedan entregar", señaló por su parte Martínez Salvador esta mañana, que explicó también que a nivel municipal no hay fecha de apertura del recurso. "Como no nos la han entregado (la obra del aparcamiento), no lo podemos abrir. Si no, estaría funcionando", aseguró.

Medidas de control para la rotación de vehículos

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, ya señaló varias veces en estos últimos meses que la instalación, concebida como aparcamiento disuasorio, debía utilizarse como tal, aplicando por lo tanto medidas que promuevan la rotación de vehículos, por ejemplo. El gobierno local, por su lado, defiende que el recurso sea gratuito, y explicó durante el transcurso de la obra que así se lo habían prometido a los vecinos y trasladado al Principado.

Más recientemente, el edil Pelayo Barcia, responsable de Movilidad, aclaró que la petición del PSOE local de colocar barreras, tickets y cámaras para controlar los accesos obligaría a cobrar por la entrada de vehículos, y que por eso no se valora. El funcionamiento del aparcamiento, había señalado también Barcia, podría reformularse cuando estuviese operativa la estación intermodal.

Respecto a la ahora ya expresa negativa a entregar un plan de gestión, fuentes municipales señalan que esto se debe, en primer lugar, a que ese requisito "no consta en ningún punto del expediente que tal elaboración fuera a ser exigida a la hora de la recepción de la obra". También, porque la posible justificación de los fondos europeos vinculados a la obra "corresponde al Principado, no al Ayuntamiento", y porque en el caso de que esa ayuda implicase medidas concretas y verificables, a juicio del Ayuntamiento, la consejería de Movilidad debió haberlas incluido en el proyecto de obra. Estas fuentes ponen como ejemplo la colocación de sensores o controles. La otra alternativa a todo esto, que sería cobrar por el uso del espacio, el Ayuntamiento sigue sin contemplarla. Y los vecinos, mientras, se impacientan.