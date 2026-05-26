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Cambios en la escuela infantil Eusebio Miranda de Gijón: nuevo ajuste horario e incorporación inmediata de personal tras las quejas de las familias

Tres educadoras comenzarán este miércoles en el centro de 0 a 3 para cubrir bajas y otras dos volverán a lo largo de la semana, una vez tengan el alta médica

El Ayuntamiento abre la puerta a que dos instalaciones municipales puedan compartir conserje "en momentos puntuales"

La escuela infantil Eusebio Miranda, en una imagen de archivo.

La escuela infantil Eusebio Miranda, en una imagen de archivo. / Ángel González

Sergio García

Remedios para la ausencia de personal en la escuela infantil Eusebio Miranda de Gijón. Tres personas se incorporarán a partir de mañana miércoles para cubrir bajas y, a lo largo de la semana, se reincorporarán otras dos educadoras, una vez tengan el alta médica. Jorge Pañeda, concejal de Educación, acudió este martes al centro para abordar la problemática después de que la escuela de 0 a 3 comunicara el lunes a las familias, de un día para otro, una reducción de horario por dicha falta de personal. También hay reajuste en ese sentido. El servicio, hasta nueva orden, irá de 8.30 a 15.30 horas. Esta situación "se mantendrá mientras no podamos garantizar la ratio", inciden desde la escuela.

Se produjo además una reunión de trabajo con representantes de las escuelas infantiles de la ciudad en aras de tratar el tema de los conserjes de escuelas y colegios. "Existía una inquietud respecto al funcionamiento de la sustitución de bajas de corta duración, o asuntos propios, ya que algunas cuestiones dependen del Ayuntamiento y otras del Principado", transmitieron fuentes de la concejalía de Educación, que apuntaron la posible solución de que, en momentos puntuales, dos instalaciones puedan compartir conserje. "De todos modos, esas decisiones se tomarían previo análisis y estudio entre todas las partes implicadas", recalcaron estas fuentes.

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"Sabemos que esto supone un trastorno para la organización familiar y lo lamentamos sinceramente; la medida se toma únicamente para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y niñas", aseguraron desde la escuela Eusebio Miranda, ubicada en la calle Casimiro Velasco, al respecto de los cambios en las jornadas. El malestar era latente en las familias. "Llevamos meses con cambios de personal; los bebés deben tener personas de referencia y los estamos dejando en manos de desconocidos", subrayó una madre afectada. Desde el Ayuntamiento, no obstante, transmitieron un "mensaje de tranquilidad". "El equipo educativo está formado por grandes profesionales, con experiencia y preparación para afrontar este tipo de contingencias puntuales, garantizando en todo momento el cuidado y la atención adecuada de los menores", resaltaron.

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