El colegio Corazón de María de Gijón se transforma en "Masterchef" por un día con la visita de Samantha Vallejo-Nájera: "Hay que apostar por una comida casera y bien hecha"

El colegio Corazón de María de Gijón se convirtió este martes en un "plató" de "Masterchef". Y la razón fue la visita de Samantha Vallejo-Nájera, chef y presentadora del afamado programa televisivo, que se encargó de recordar al alumnado la importancia de una alimentación saludable. "Hay que fomentar el consumo de frutas, verduras, carne y pescado", subrayó Vallejo-Nájera en el marco de una iniciativa junto a Algadi, empresa responsable del servicio de comedor y con la que colabora para impulsar una nutrición equilibrada en el ámbito escolar. "Hay que apostar por una comida casera y bien hecha", sostuvo.

La jornada se desarrolló bajo un sol abrasador. En el patio se instalaron varios puestos con frutas y verduras por los que pasaban los estudiantes. Samantha Vallejo-Nájera tuvo como ayudantes a algunas alumnas de tercero de la ESO, que proporcionaban manzanas, plátanos o naranjas a pequeños y mayores. El Corazón de María se convirtió por momentos en el festival de la fruta. "Los niños agradecen este tipo de acciones", afirmó la chef, que resaltó que este proyecto se desarrolla en muchas ciudades de España. "Ser embajadora me encanta; es una pasada ver cómo los alumnos reaccionan y se ponen contentos", confesó Vallejo-Nájera.

Aitor Castaño, director del centro, destacó la "ilusión y expectación" que generó en la comunidad educativa la presencia de una de las protagonistas de "Masterchef". También ensalzó que la visita viene a refrendar las actuaciones del colegio, uno de los fundadores hace unos años de la red asturiana de "Centros Escolares Promotores de la Actividad Física y Salud". "Es un espaldarazo, la muestra de que vamos en la buena línea", declaró Castaño, que reivindicó los beneficios de que Vallejo-Nájera en persona charlara con los alumnos y les aconsejara comer bien. "Toda figura pública que puede ser una referencia para los jóvenes y cuyo discurso hila con lo que el colegio y las familias quieren para ellos pues ayuda", sentenció.

La visita de Samantha Vallejo-Nájera al Corazón de María, en imágenes / Juan Plaza

Uno de los momentos más especiales tuvo lugar cuando Greta Fernández, de segundo de Primaria, se acercó al puesto en el que estaba la chef. Ambas se abrazaron y Samantha Vallejo-Nájera felicitó a la cría, vencedora del concurso "Más Verde" del colegio. Una iniciativa en la que los estudiantes debían realizar una creación saludable. "La llamé 'Falsa macedonia con salsa de anacardos' llevaba manzana, calabaza, calabacín, tomate cherry y salsa de anacardos por encima", explicó Fernández. Este concurso busca promover hábitos saludables mediante propuestas gastronómicas atractivas y educativas y está abierto a todos los coles de Algadi, que gestiona los comedores de los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago.

Carlota Menéndez, Carolina Villagrá y Sarade Santiago fueron tres de las alumnas voluntarias que dinamizaron junto a Samanta Vallejo-Nájera los puestos de fruta y verdura. Ataviadas con su delantal, estaban encantadas. "Es una actividad muy interactiva que ayuda a concienciar a los pequeños", aseveró Menéndez. "No hay algo así todos los días en el colegio", agregó Villagrá durante una mañana de consejos y sensibilización alimentaria con una estrella televisiva.