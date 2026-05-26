La danza volverá a tomar el distrito Sur de Gijón con el festival "Brotes Lab": estas son las claves del certamen

Bajo el lema "Danzo... luego existo", el festival "Brotes Lab" volverá a llenar de danza las calles de Gijón un año más. La duodécima edición del certamen tendrá lugar del 29 de mayo al 7 de junio la explanada del Centro Municipal Integrado de Pumarín y el Espacio Escénico El Huerto. Estos dos puntos del distrito Sur de la ciudad acogerán hasta diez espectáculos y cuatro encuentros con artistas. "El público de danza necesita ser cuidado y por eso organizamos estos cafés con compañías", resaltó la directora de "Brotes Lab", Estrella García.

La presentación del certamen se realizó este martes en la Ciudadela de Celestino Solar, donde la creadora asturiana Izar Gayo interpretó la pieza "Viva lo blanco". Esa interpretación sirvió como aperitivo de los espectáculos que se desarrollarán en Gijón entre este viernes y el domingo 7 de junio.

La primera jornada del festival tendrá como protagonistas a Cristina Cazorla y "The Concept", que actuarán a las 19.00 horas en el exterior del CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 20.30 horas será el turno de Andrea Carrión, Anja Milicic y Miguel Jiménez. Esa segunda cita se llevará a cabo en el Espacio Escénico El Huerto, donde a las 19.45 horas habrá un encuentro con las compañías.

El sábado, a las siete de la tarde, "Meraki Cía" y "Colectivo Globo" tomarán la explanada del CMI de Pumarín. Después, a las mismas horas del viernes, habrá un encuentro con compañías y la actuación de "Colectivo Globo", "The Concept" y Silvia Bango en el Espacio Escénico El Huerto.

El domingo será el turno de "Larumbe Danza", que conquistará a las 19.30 horas a los presentes en El Huerto con una instalación de realidad aumentada.

La actividad volverá el siguiente fin de semana. El viernes 5 de junio, a las 19.00 horas, Rolando Salamé y "Cía La Imbuición" estarán en el exterior del CMI de Pumarín. Después habrá un encuentro con compañías y la actuación de "Escena Vertiente" en el espacio El Huerto.

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El sábado, también a esas horas, en el centro municipal actuará "Fresas con nata" y en el espacio El Huerto será el turno de "Kaos taller de danza" y "Node". Por último, el domingo 7 de junio pondrán el broche de oro al certamen los integrantes de "La inquiquinante".