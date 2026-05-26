Encuentro profesional de artistas en San Andrés de Cornellana

El Palacio de San Andrés de Cornellana, en el barrio gijonés de Contrueces, acogerá un nuevo encuentro profesional el próximo mes de junio y una jornada de puertas abiertas los días 5 y 6.

La cita lleva por título “El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural” y está previsto que durante ese encuentro se presentarán los proyectos realizados en la residencia durante la convocatoria 2025-2026. En concreto, una decena de ideas de distintas disciplinas artísticas.

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La al día siguiente será la sesión de puertas abiertas. Estarán presentes los artistas Lucas Souza, María Rosa Aránega, Mai Diallo y Noemí Iglesias, que mostrarán sus trabajos, además de la comisaria en residencia, Cristina Ramos. Igualmente, la labor que han realizado Pablo Dávila y el colectivo Glovo, formados por Hugo Pires y Esther Latorre, será expuesta a través de una proyección audiovisual.