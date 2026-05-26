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Encuentro profesional de artistas en San Andrés de Cornellana

La cita incluye en junio una jornada de puertas abiertas

Vista del Palacio iluminado.

Vista del Palacio iluminado. / Ángel González

El Palacio de San Andrés de Cornellana, en el barrio gijonés de Contrueces, acogerá un nuevo encuentro profesional el próximo mes de junio y una jornada de puertas abiertas los días 5 y 6.

La cita lleva por título “El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural” y está previsto que durante ese encuentro se presentarán los proyectos realizados en la residencia durante la convocatoria 2025-2026. En concreto, una decena de ideas de distintas disciplinas artísticas.

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La al día siguiente será la sesión de puertas abiertas. Estarán presentes los artistas Lucas Souza, María Rosa Aránega, Mai Diallo y Noemí Iglesias, que mostrarán sus trabajos, además de la comisaria en residencia, Cristina Ramos. Igualmente, la labor que han realizado Pablo Dávila y el colectivo Glovo, formados por Hugo Pires y Esther Latorre, será expuesta a través de una proyección audiovisual.

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