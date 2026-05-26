Gijón corona a sus mejores pinchos: las Escaleronas de Oro, plata y bronce ya tienen dueño

Con el mismo nerviosismo que si entregara un premio Oscar, Gijón coronó este martes a los restaurantes ganadores del “Gijón de Pinchos”. El certamen, que alcanza la mayoría de edad al acumular ya 18 ediciones, reunió a 45 establecimientos cuyas cocinas prepararon bocados de Primera División en miniatura. Esta vez, la Escalerona de Oro se la llevó el restaurante Mamáguaga por su elaboración “Bocado Atlántico”. Las Escaleronas de Plata y Bronce, es decir, el segundo y tercer puesto, fueron para Willy Food con “Vori Vori Dunk” y para Inferno Gastrobar con “Kanut-Cat”. Además, el Vino del Inca se llevó el premio que en cada edición entregan los lectores de LA NUEVA ESPAÑA por “Flor de Mayo”. “Los 45 establecimientos que os apuntáis sois los que queréis salir adelante y un Gijón vivo y que se mueva”, celebró Iván de la Plata, de Fenicia, la firma que organiza el campeonato.

La entrega de premios se desarrolló en La Llorea, con ambiente de gala. Uno a uno, los restaurantes ganadores de los primeros premios y del resto de categorías subieron al escenario a por su diploma. La Escalerona de Oro se entregó al final. La recibió con mucho entusiasmo Ángel Lorenzo, presidente de Otea Gijón, pero también uno de los responsables de Mamáguaja. Entre el público, no pudo evitar agitar los brazos en señal de celebración y decir en voz baja un par de veces aquella frase típica de Rafa Nadal: “Vamos, vamos”. Fueron Alberto Velasco y Pedro Heres, cocinero y uno de los encargados del local, quienes subieron a por el primer puesto. “Buscamos ingredientes de Asturias y que tuvieran el contraste de brasa y acidez”, resaltaron. “Recibimos muy buenas críticas desde el primer día y estamos felices porque llevamos siete años participando y casi siempre hemos quedado entre los finalistas”, añadieron.

Mientras, Ana María Pirvu, la responsable del Vino del Inca, celebró el título que otorgan los lectores de este periódico. En su caso, hubo doblete, porque también ganaron el galardón a favorito del público. “Es la primera vez que participábamos con este establecimiento, aunque ya estuvimos con La Boheme. Este es un certamen asentado y es una cita que te reta”, analizó Pirvu. “Nos encanta participar, y no solo por competir, sino porque te obliga a ser creativo para ser el mejor”, añadió esta hostelera con sus dos diplomas en la mano.

La cita contó con mucha representación política. Estuvo la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, así como la concejala de Hacienda, la forista María Mitre. También, el concejal del PSOE Antonio del Corro. Fue Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Festejos, el encargado de poner voz a la parte institucional. “La cantidad es importante, pero también es importante la calidad”, afirmó en referencia al elevado número de restaurantes, pero también a la maestría de sus elaboraciones. “Todos hemos disfrutado estos días, ponéis todo vuestro esfuerzo y lo cierto es que la calidad aumenta”, añadió. Por su parte, Ángel Lorenzo, en su papel de presidente de la patronal hostelera, también puso en valor el buen hacer de los locales. “Con vuestro esfuerzo y talento, los hosteleros demuestran que Gijón sigue a la cabeza de la minicocina y a la vanguardia de los pinchos”, expuso.

El resto de ganadores fueron los siguientes. A mejor armonización, se lo llevó Sidrería La Tonada de La Guía por “Croqueta de la Tonada”. Los finalistas fueron Gastrochigre por “La Kuenca fried callos” y sidrería Lavaderu por “Hamburguesa La Yaya”. En Pincho “I+D+I” se dieron tres menciones: Arpi Restaurante por “Morcilla con potera con alioli de manzana aromatizado a la sidra Alicia”, Ciudadela por “Xia long bao de cocido” y Mamaguaja por “Bocado Atlántico”.

En Pincho Clásico, el ganador fue Parrilla Montelueño por “Locura Ibérica”. Los finalistas fueron sidrería “El Requexu” por “Croqueta de rabo de toro, melosa por dentro y crujiente por fuera y emulsión de romero” y Brasa y Mar por “Molleja en brasa”. En Pincho Asturiano ganó La Manoleta por “Bruma del Cantábrico” y los finalistas fueron Sidrería La Montera Picona por “Gijón es verde y mar en texturas y sidra” y Sidrería Villa Lucía por “Solomillo Asturcelta”. El premio de los lectores de LA NUEVA ESPAÑA se lo llevó El Vino del Inca, pero los finalistas fueron Ebans y Más por “Alguien voló sobre el nido del cuco” y Wok and Roll por “Envidias Arriesgadas”.

Mientras, el favorito del público fue también para El Vino del Inca, mientras que los finalistas fueron Olhiber por “Ahumada Rebelde” y Alitas & Co por “Taco de gochu”. El premio Don Pelayo entregó tres menciones: Bella Vida por “Crujiente de crema y salmón”, La Barra por “Andemar” y Singer Drinks $ Coffe por “El Impostor”.

El listado de todos los ganadores:

Gijón, 26 de mayo de 2026

LISTADO DE PREMIADOS DE LA XVIII EDICIÓN DE GIJÓN DE PINCHOS® 2026

ESCALERONA DE ORO

Restaurante Mamáguaja, por “Bocado Atlántico”.

ESCALERONA DE PLATA

Willy Food, por “Vori Vori Dunk”.

ESCALERONA DE BRONCE

Inferno Gastrobar, por “Kanut-Cat”.

PREMIOS ACCÉSITS, GALARDONADOS POR CATEGORÍAS

MEJOR ARMONIZACIÓN

Ganador: Sidrería La Tonada de La Guía, por “Croqueta La Tonada”.

Finalistas:

Gastrochigre, por “KFC ‘La Kuenca Fried Callos’”.

Sidrería El Lavaderu, por “Hamburguesa La Yaya”.

PINCHO I+D+i

Menciones:

Arpi Restaurante, por “Morcilla de potera con alioli de manzana aromatizado a la sidra Alicia”.

Ciudadela, por “Xiao long bao de cocido”.

Restaurante Mamáguaja, por “Bocado Atlántico”.

PINCHO CLÁSICO

Ganador: Parrilla Montelueño, por “Locura Ibérica”.

Finalistas:

Sidrería Restaurante El Requexu, por “Croqueta de rabo de toro, melosa por dentro y crujiente por fuera, y emulsión de romero”.

Brasa y Mar, por “Molleja en brasa”.

PINCHO ASTURIANO

Ganador: La Manoleta, por “Bruma del Cantábrico”.

Finalistas:

Sidrería La Montera Picona, por “Gijón es verde y mar en texturas... ¡y sidra!”.

Sidrería Villa Lucía, por “Solomillo Asturcelta”.

PREMIO DE LOS LECTORES DE LA NUEVA ESPAÑA

Ganador: El Vino del Inca, por “Flor de Mayo”.

Finalistas:

Ebans y Más, por “Alguien voló sobre el nido del cuco”.

Wok and Roll, por “Endivias arriesgadas”.

FAVORITO DEL PÚBLICO

Ganador: El Vino del Inca, por “Flor de Mayo”.

Finalistas:

Aceitunas Olhiber, por “Ahumada rebelde”.

Alitas&Co, por “Taco de gochu”.

DON PELAYO

Menciones:

Bella Vida, por “Crujiente de crema y salmón”.

La Barra, por “Andemar”.

Singer Drinks & Coffee, por “El impostor”.