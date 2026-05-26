Gijón limpiará el fondo marino del Puerto Deportivo de Gijón para conmemorar el Día Mundial de los Océanos: "Queremos ser un ejemplo para toda Europa"

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y el día 8 es el turno del Día Mundial de los Océanos. En el marco de estas fechas tan señaladas, Gijón celebrará el sábado 6 de junio una jornada de limpieza del Puerto Deportivo liderada por buzos de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias (Faspa) y en la que también participarán el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, la junta local de Cruz Roja, profesionales del Acuario e integrantes del club de buceo Alpha. "Siempre contamos con el apoyo altruista de muchas personas", destacó la directora del Puerto Deportivo, Flor Guardado, en la presentación de una jornada que llevará por lema "Las sirenas no existen, la basura sí".

El Puerto Deportivo de Gijón ya impulsó este tipo de jornadas en los años 2015, 2016, 2018, 2021 y 2023. Esas citas las llevaron a cabo en distintas zonas del fondo marino de sus instalaciones, centrando las últimas en la dársena Fomento. Precisamente, el sábado 6 de junio las tareas volverán a realizarse en esa dársena, donde recientemente han aparecido incluso patinetes eléctricos junto a numerosos vasos y botellas de cristal.

La limpieza arrancará a las diez de la mañana y se extenderá hasta las doce del mediodía. En los alrededores, el Acuario de Gijón instalará en tierra firme un espacio divulgativo para niños y mayores con el objetivo de "aprender jugando y reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros mares". La actividad se articulará en torno a cuatro estaciones, abordando temas como la biodiversidad marina, el impacto de los residuos, la economía circular y el papel que todos podemos desempeñar en la conservación. Asimismo, habrá una gymkana virtual.

Sillas, carros de la compra y señales de tráfico

En la organización de esta jornada también ha participado la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud, liderada por el forista Jorge González-Palacios. Durante la presentación, el edil remarcó que aprovecharán la recogida de residuos para presentar la acción a la red europea Atlantic Cities y en la campaña Make Europe Blue. "Creemos que Gijón se puede convertir en un ejemplo para toda Europa", afirmó González-Palacios, que agregó que "todos tenemos que tener claro que para cuidar los océanos tenemos que empezar por ver lo que tiramos a las alcantarillas y a las aguas del puerto".

Por su parte, Flor Guardado lanzó la petición al Ayuntamiento de que esta jornada cuente con la novedad de que Emulsa pueda cotejar cuántos kilos de basura se retiran del mar. Además, apuntó que "sería positivo" realizar una exposición en la Antigua Rula para "concienciar a toda la gente sobre este problema".

En las otras ediciones, los buzos recogieron sillas, carros de la compra y hasta señales de tráfico. "Siempre sacamos mucho", lamentó Daniel Suárez, presidente de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias, al tiempo que González-Palacios reivindicó que "el éxito lo conseguiremos cuando no haya nada que sacar".