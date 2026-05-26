Labores de limpieza en la fuente de Pelayo
Una actuación impulsada por el Ayuntamiento
Varios operarios trabajaron este martes en la fuente de Pelayo, ubicada en la plaza del Marqués, para realizar labores de limpieza, actuaciones periódicas que favorecen el mantenimiento de la tradicional instalación.
El de este martes es el segundo vaciado que se realiza este año en la fuente de Pelayo con el objetivo de desinfectarla.
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