Latón, hojas, biomasa o denim se harán moda en el Jovellanos

«Raíces» es el nombre de un proyecto que busca fomentar la moda sostenible, la economía circular y el emprendimiento creativo en Asturias. La iniciativa lleva unos meses convertida en un espacio de encuentro entre diseñadores, artesanos y emprendedores. Y esta semana se verán sus frutos. En el Antiguo Instituto, por ejemplo, desde mañana se podrán ver los resultados de varios ciclos de formación en técnicas tradicionales, como el encaje de bolillos; más intemporales, como el reciclaje de prendas o botones; y más modernas, como las más novedosas técnicas de manipulación de textiles. Otra cita grande de la semana –ayer fue la primera con una charla de emprendimiento con Gijón Impulsa– será la conferencia que el diseñador Javier Simorra ofrecerá en la Escuela de Comercio el día 28 donde hablará de «Sostenibilidad, tendencias y moda».

Pero la traca final será la gran gala «Raíces» que tendrá lugar en el Teatro Jovellanos el viernes, con los nuevos talentos del sector como estrellas del encuentro. Veinte creadores, en su mayoría asturianos, harán desfilar ante un jurado experto sus creaciones para la ocasión. Y ya se adelanta que algunas creaciones levantarán el aplauso del público por su capacidad de integrar en prendas atractivas la biomasa marina, la lata de las bebidas más populares, corbatas desechadas, denim, hojas naturlaes, lanas artesanales o materiales plásticos.

Uno de los figurines con una propuesta de uno de los talentos del proyecto. / .

Los veinte talentos seleccionados -en realidad 19, puesto que el número 20 se lo lleva la colaboración especial de la popular Ivonne Reyes- son: Rita Vallina, Ylenia Martínez, Eva Rodríguez García y Camila Landolfi (Gijón); Sofía García, Claudia Salcedo, María Lamelo y Adriana Alonso (Galicia); Zoraida Muñiz (Avilés); Gabriela Flórez (Perú); Irene, Andreína y Diana (Venezuela, España y Colombia); Juliet Tauvaf (Argentina); Llucía Miravalles (Villaviciosa); María Cortina (Piloña); María Fernanda (Colombia); Elsa Perea Gutiérrez (Mota del Cuervo); Daniel Ramos (Venezuela); Benjamín Fernández (Siero) y Ana Belén Saez Cuesta (Corvera).

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«Estamos intentando recuperar tradición y artesanía, y reivindicar la moda más sostenible. Lo que se compra ahora en Shein, en Temu, nos hará daño; en 20 años no habrá moda para reciclar», sostiene Virginia Abzueta, coordinadora de «Raíces». Ella dice que «la excusa de todo esto es la moda, pero este es un movimiento para generar unión, para fortalecer el talento, para crear y consumir diferente la moda… y estamos muy satisfechos de lo que se está logrando». Solo hay que esperar al viernes y ver los resultados sobre el escenario.n