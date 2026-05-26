La nueva convocatoria de ayudas a las fiestas de Gijón integra "mejoras en igualdad y prevención" y "refuerza el papel de los vecinos", reivindica el Ayuntamiento
El modelo, que aumenta su cuantía de 150.000 a 170.000 euros, otorga "más visibilidad a las actividades con enfoque de género"
Abel Junquera, edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, comparte con la plataforma "Vive lo que sentimos" las claves de las bases
El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, se reunió este martes con representantes de la plataforma "Vive lo que sentimos", que aglutina a varias asociaciones de fiestas de diversas parroquias y barrios de Gijón, para explicar las bases de las subvenciones para las celebraciones y las novedades de la convocatoria, que aumenta su dotación global de 150.000 a 170.000 euros. "Mantenemos la estructura y la filosofía de las bases del pasado año pero incorporamos mejoras importantes tanto en financiación como en criterios de valoración y organización", subrayó Abel Junquera.
Además de crecer en 20.000 euros la cuantía total, también se eleva la subvención máxima por entidad hasta los 4.500 euros. "Además, reforzamos claramente la apuesta por la organización vecinal, definiendo con mayor precisión qué entendemos por organización propia de las fiestas y dando más peso a este criterio en la valoración porque queremos reconocer el trabajo directo de las asociaciones y de los propios vecinos", indicó el concejal popular, acompañado en el encuentro, con sede la Casa Paquet, por Cristina Villanueva, directora general de Atención a la Ciudadanía y Distritos.
El nuevo modelo, sostuvo Abel Junquera, incorpora "mejoras en materia de igualdad y prevención, dando más visibilidad a las actividades con enfoque de género y reforzando la valoración de los puntos lila y los protocolos de prevención frente a las agresiones sexuales". "Son unas bases que mejoran la convocatoria, actualizan criterios y refuerzan el papel de los vecinos para que las fiestas de barrio sigan siendo más participativas, seguras y mejor organizadas", concluyó el edil.
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