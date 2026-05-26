Las obras del Hogar de Ceares, ya adjudicadas, empezarán en verano y durarán año y medio

La Junta de Gobierno aprobó este martes la adjudicación de las obras de rehabilitación del Hogar de Ceares, tal y como estaba previsto, a la empresa Esvedra y por un importe de 1,95 millones, impuestos incluidos. Jesús Martínez Salvador, portavoz forista del gobierno local, señaló que, contando a partir de ahora un mes para la formalización del acuerdo, lo previsible es que los trabajos puedan comenzar a lo largo de este verano. La obra durará un año y medio y su futuro plan de usos será "negociado y consensuado con las entidades vecinales del barrio". "La adjudicación es un paso más para que sea realidad una obra que es importante y que los vecinos llevaban muchos años esperando", defendió.

En la misma reunión, la Junta de Gobierno aprobó reactivar la contratación de las obras en el Asilo Pola, actual sede del Museo Nicanor Piñole, después de haber corregido un error material en los pliegos. También se dieron luz verde a varias subvenciones que ya venían recogidas en el presupuesto, entre ellas una a Otea de 60.000 euros y el habitual convenio con los Serenos por 400.000. Se aprobó asimismo una línea de subvenciones a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en cumplimiento a un acuerdo recogido en el pacto de concertación social, por importe de 50.000 euros.

Otro de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno fue la anunciada línea de ayudas a asociaciones vecinales para gastos generales de funcionamiento. Se llevarán 220.000 euros. Y se dio el visto bueno a varias certificaciones de obras ya realizadas, en concreto a la reparación de fachadas y cubiertas en el centro municipal de El Coto, a la renovación del pavimento en el entorno de la plaza del Carmen y a la rehabilitación de Vicasa. Fuera del orden del día, por último, se aprobó la reactivación del contrato del servicio de comedor en las escuelas infantiles, que se suspendió temporalmente por un error en el cuadro de subrogación del personal en los datos proporcionados por el adjudicatario.