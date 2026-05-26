El plan para revitalizar "Gijón, confía alquilando" prosigue con una reunión con inmobiliarias y aseguradoras: "Cuando se diseñó había otras circunstancias"

Nuevo paso para "Gijón, confía alquilando", el programa municipal que busca incentivar que propietarios pongan sus viviendas en alquiler con el Ayuntamiento ejerciendo de garante tanto de dueños como de inquilinos. Guzmán Pendás, edil de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, se reunió este martes con agentes colaboradores del proyecto, inmobiliarias y aseguradoras, en un encuentro enmarcado en el plan de relanzamiento de la iniciativa, que incluye, entre otras cosas, bonificaciones fiscales. Pendás aseveró que una de las principales bazas del plan es su "seguridad jurídica" y ratificó que, en la idea de difundirlo, habrá charlas en los barrios para que propietarios y potenciales inquilinos sepan de primera mano los detalles.

El edil popular señaló que "es pronto para sacar resultados concluyentes del programa". Indicó que aún no se conoce lo suficiente. Uno de los motivos de esta campaña de relanzamiento es, precisamente, darle una mayor difusión, pues los primeros resultados no fueron demasiado halagüeños, con un único piso adscrito en los primeros tres meses de recorrido. "Las circunstancias en las que se diseñó no son las mismas que ahora", afirmó el edil popular, que agradeció las aportaciones durante la jornada de los representantes de las agencias inmobiliarias. El objetivo es "crecer en el volumen de viviendas que se ofertan", ahondó Guzmán Pendás.

El también presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) se mostró "esperanzado" de que el programa dé sus frutos. Abogó, en ese sentido, por "dinamizarlo para que tenga el éxito que todos esperamos". Una de las razones por la que los impulsores son optimistas tiene que ver con las deducciones fiscales. Los propietarios que se adhieran al plan pueden tener hasta un 70 % de bonificación fiscal respecto al rendimiento económico de sus rentas. Emvisa consultó este asunto a la Dirección General de Tributos y esta respondió favorablemente.

Ángel Luis Benavente, a la izquierda, y Guzmán Pendás, en la mesa, durante la reunión. / LNE

"Los agentes colaboradores valoran positivamente el diseño, la equidad y la transparencia del programa", sostuvo Guzmán Pendás, a quien acompañó en la reunión —celebrada en la Cámara de Comercio— Ángel Luis Benavente, gerente de Emvisa. Pendás insistió en la importancia de fomentar la "difusión" de la iniciativa entre la ciudadanía gijonesa, medida en la cual se enmarca la intención de ofrecer charlas en equipamientos municipales.

"Gijón, confía alquilando" pretende sacar al mercado viviendas vacías y, por ende, brindar soluciones a la crisis habitacional. También nació la propuesta con la meta de conseguir un efecto de bajada de los precios de los arrendamientos al aumentar la oferta. Este miércoles cerrará el plazo para que los candidatos interesados se inscriban en la vivienda que actualmente está activa en la web del programa. Se trata de un piso en el barrio de La Arena de 46 metros cuadrados, con una habitación y un baño. Su precio, 542 euros al mes (500 de renta y 42 de los gastos de la comunidad).