El PSOE reclama políticas turísticas y festejos "coherentes" en Gijón y carga contra las despedidas de soltero y el paseo Gastro

Políticas turísticas y de festejos “coherentes” con la nueva marca de la ciudad “Gijón Horizonte valiente”. Esta es la propuesta que el PSOE llevará al próximo Pleno para lograr que la directriz del gobierno local pase por “una regulación y programación de eventos que nos permitan alejarnos de un turismo masificado, es decir, unas políticas que promuevan un turismo sostenible que favorezca el desarrollo local y preserve la identidad social y cultural”.

El socialista Antonio del Corro advierte “contradicciones” entre la nueva marca y el modelo de ciudad “que está construyendo el gobierno local”. En concreto, el turismo de grupo de ocio nocturno intensivo, la programación de determinados eventos y la presión sobre la vivienda y el comercio de proximidad. Como ejemplos señala el paseo Gastro y las despedidas de soltero.

Desde el PSOE reclaman una regulación específica que aborde el turismo de grupos de ocio nocturno intensivo en zonas residenciales para garantizar la convivencia, establecer criterios de coherencia territorial y vinculación con la identidad local para los eventos que reciban apoyo institucional, ampliar los indicadores de evaluación turística incorporando métricas de bienestar ciudadano, percepción vecinal, sostenibilidad urbana, diversidad de la oferta y cohesión social, e incorporar a los residentes de los barrios con mayor presión turística en los procesos de evaluación y planificación de la política turística municipal.

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“Si Gijón quiere posicionarse como un destino de calidad, con identidad cultural y escala humana, las decisiones municipales tienen que acompañar ese objetivo. Nuestra fortaleza está en aquello que nos hace singulares”, remata Del Corro.