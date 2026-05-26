Radiografía de la "Y" de Asturias: un firme que exige pocas reparaciones pero las hace más costosas y una autovía con una siniestralidad "relativamente baja"

Una radiografía completa sobre la autopista "Y". Eso es lo que ofreció este martes en el Palacio de Congresos de Gijón Javier Uriarte, jefe del Área de Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, durante su intervención en las Jornadas de Firmes, que se celebran hasta mañana en el recinto ferial "Luis Adaro". En la cita, organizada por la Asociación Técnica de Carreteras, Uriarte repasó los tipos de tráfico que soporta esta vía de comunicación que se encuentra de aniversario, ya que acaba de cumplir medio siglo en activo.

También, las inversiones realizadas en las últimas fechas en reparaciones, cómo se planifican estas y cómo se desarrollan en función del tiempo que duran, así como un análisis sobre la accidentalidad de la "Y". Una accidentalidad que, como remarcó Uriarte, es "relativamente baja" para la cantidad de tráfico que soporta. "La razón de esta escasa accidentalidad es el buen trazado que tiene, la buena adherencia entre el pavimento y el neumático y que carece de un elevado número de enlaces con otras carreteras", expresó Uriarte.

En primer lugar, Uriarte habló de los tráficos por zonas geográficas. Los que más vehículos soportan son los tramos entre Serín y Avilés, con casi 60.000 vehículos al día, de los cuales un 10 por ciento son pesados, y el de Serín a Oviedo, con una cifra muy similar. Menos tiene el de Gijón a Serín porque, como detalló, la construcción por parte del Principado de la AS-1, es decir, la Minera, y de la AS-2, que une Gijón con Oviedo, han contribuido a que muchos conductores opten por dichas vías para llegar a su destino.

En ese sentido, ofreció datos de accidentalidad por tramos, concluyendo que "pese a la sensación de que quienes la usan todos los días sienten que hay muchos accidentes, la gran mayoría son de poca gravedad". Recordó que hay dos tramos de especial frecuencia de incidentes viales con animales, los cuales están señalizados, y remarcó que no hay ningún tramo de concentración de accidentes, según los datos que manejan para el periodo entre 2019 y 2024.

En cuanto a la conservación, señaló que el centro principal se encuentra en Robledo, que espera una actuación próximamente para techar una zona que ahora queda en un punto de explanada. Señaló que, en los últimos cinco años, el gasto medio ordinario ha sido de 1,2 millones de euros. De ellos, la mayor parte, un 44 por ciento, se va al mantenimiento de vialidad. "El gasto en reparación de firmes es bajo, un 4 por ciento y un 1 por ciento en firmes flexibles", afirmó. "El mantenimiento tiene la peculiaridad de la alta intensidad del tráfico, lo que hace obligado que cualquier corte de carril se tenga que hacer en horario nocturno", resaltó.

"Eso hace que para la gente en general no sea muy visible, pero se trabaja duro", añadió. "Una de las peculiaridades de la 'Y' es que tiene pocas reparaciones, pero son más complicadas de ejecutar", valoró. Esto es por las ventajas del firme de hormigón armado continuo, que, como dijo, aumenta la durabilidad y hace que haya esa buena adherencia, pero tiene como inconveniente que las reparaciones son más costosas y de más duración", analizó. "El otro inconveniente es el ruido", apostilló.

Uriarte hizo un repaso por los tipos de reparaciones, entrando en conceptos muy técnicos. Comentó que hubo que hacer pocas reparaciones del firme de hormigón y que hay cuatro tipos de estas actuaciones. En resumen, reparaciones de pequeño tamaño —menos de tres metros cuadrados— se hicieron 24; de tamaño medio —hasta unos 100 metros cuadrados— se hicieron 41, y hubo una reparación completa del firme en este medio siglo, que fue la que se hizo en el punto kilométrico 392 de la A-8, en la calzada derecha, en las inmediaciones del nudo de Serín.

Esto arroja un saldo de 66 reparaciones totales, con una inversión de 1,5 millones de euros. Además, se hicieron dos extendidos de capa de rodadura asfáltica.