Retener talento local y captar alumnado extranjero, principales retos de la Universidad Europea en Gijón
La Universidad oficializa la compra de la finca de La Pecuaria en la que erigirá su sede: "Es una apuesta a largo plazo"
"Sumamos un agente nuevo para la transformación de la ciudad; un aliado de primer nivel", celebra la Alcaldesa
"Lo que hoy celebramos aquí es la suma de un agente de nuevo en la transformación de Gijón, un aliado de primer nivel a la hora de consolidarnos como una ciudad referencia en el norte de España". Con estas palabras cerró Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, el acto ante notario en el Ayuntamiento que oficializa la llegada de la Universidad Europea a la ciudad. Lo hará en terrenos de La Pecuaria, siendo la primera entidad que ocupará un espacio de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, con una inversión que rondará los 35 millones de euros y que, cuando esté funcionando a pleno rendimiento, desplegará un campus con 2.000 alumnos. Junto a la Regidora, firmó el documento de compra Otilia de la Fuente, presidenta y CEO de la Universidad Europea. "Nuestro proyecto nace con vocación de servicio, con voluntad de permanencia y con un compromiso muy claro: formar parte de la vida de esta ciudad y de esta comunidad desde el primer día", señaló la responsable.
El acto tomó como sede el salón de recepciones municipal y con una puesta en escena similar a la que se había hecho a finales de 2024 con el acuerdo de compra de los terrenos portuarios de Naval Azul. Así, junto a la Regidora y la presidenta de la Europea, dieron fe del acuerdo Inmaculada Fernández, secretaria del Ayuntamiento, y el notario Miguel Ángel Bañegil, que hizo una descripción resumida de la finca en la se erigirá el nuevo campus adscrito: ocupa 10.045 metros cuadrados y, con forma rectangular, preside un buen tramo de la avenida de La Pecuaria. La Europea la adquiere por 3.267.000 euros.
De la Fuente aprovechó la ocasión para incidir en un mensaje que la Europea ya había trasladado en más ocasiones: la idea de que la empresa, que será la primera universidad privada de la ciudad, "no viene a competir con nadie", tampoco con la universidad pública. "Venimos a aportar a Asturias, a ampliar oportunidades, a completar la oferta universitaria existente y a fortalecer, junto a las instituciones de esta tierra, el ecosistema de educación superior de Asturias", aseguró la CEO de la Universidad Europea, que destacó el potencial que tendrá el campus para retener a población joven en la ciudad. "Sabemos lo que significa para una región que su gente joven pueda quedarse, que pueda estudiar cerca de casa, que pueda formarse al máximo nivel sin tener que hacer las maletas para conseguirlo. Por eso, nuestro primer compromiso es con los jóvenes asturianos: queremos que muchos más de ellos puedan desarrollar aquí su proyecto vital y profesional, en su ciudad y junto a los suyos", aseguró.
La voluntad de la Universidad Europea, no obstante, es que el campus en Gijón adscrito a su sede madrileña sirva también para atraer a alumnado de fuera de la región. Dijo De la Fuente: "Queremos también que Gijón atraiga estudiantes de otras comunidades y de otros países, porque una ciudad universitaria crece cuando cuida a los suyos, sí, pero crece todavía más cuando se abre al mundo, cuando convoca, cuando mezcla miradas, acentos y culturas. Esa es nuestra apuesta".
El centro gijonés estará muy vinculado a las ciencias de la salud –impartirá en su primer curso Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, y en una segunda fase, Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia– y, a juicio de la responsable de la Europea, el emplazamiento en La Pecuaria, en plena Milla del Conocimiento, es idóneo. "Asturias cuenta con un sistema sanitario de excelencia y podemos aportar formación rigurosa, profesionales bien preparados y una vocación clara de colaboración con hospitales, centros de investigación y profesionales del sector. Vamos a crecer paso a paso, con rigor, con buenos equipos docentes, con instalaciones adecuadas y con una experiencia académica de calidad desde el primer día", aseguró la responsable, que prometió también que la de su empresa es "una apuesta a largo plazo por Gijón y por Asturias".
Retener talento joven
De la Fuente, por último, agradeció la complicidad de Ayuntamiento. "Desde la primera conversación hemos encontrado sintonía, rigor y una voluntad clara de hacer que las cosas sucedan. Gijón nos ha recibido con los brazos abiertos, pero también con la seriedad y la exigencia de una ciudad que sabe lo que quiere y a dónde quiere ir", destacó.
Esa exigencia, dijo De la Fuente, es ahora "un estímulo y un compromiso". "Para la Universidad Europea esta firma no es un punto de llegada, es un punto de partida. A partir de hoy comienza una etapa de trabajo intenso, de escucha, de diálogo y de construcción compartida con la ciudad y con la región", aseguró. "Hoy firmamos esa confianza compartida y asumimos el compromiso de convertir esa confianza en lo que más importa: oportunidades, conocimiento, empleo, talento y futuro para Gijón y para Asturias", recalcó.
Moriyón, por su lado, defendió también que "la Universidad Europea fortalecerá el tejido educativo y empresarial, ampliará opciones a nivel formativo y sumará especialización e impulso científico a través de la colaboración público-privada y proyectos de I+D". "Pero, sobre todo, este proyecto permitirá que una vez a pleno funcionamiento 2.000 jóvenes se formen en Gijón y vivan aquí algunos de los mejores años de sus vidas. Y eso, el ser capaces de rejuvenecer la población y atraer talento de una forma tan orgánica, es un hecho impagable", destacó la Regidora, que aseguró que "en poco más de un año" el centro podrá inaugurarse.
El acto oficial de ayer llega pocas semanas después de que el Principado diese el visto bueno al proyecto de centro adscrito y de que el Ayuntamiento recepcionase la primera fase de urbanización de La Pecuaria. Moriyón recordó: "Cuando el pasado mes de abril la Universidad Europea obtuvo el visto bueno del Principado para desembarcar en Gijón, dije que aquello significaba para esta ciudad un punto de inflexión". Y ayer añadió: "Ahora que oficializamos por fin la compra de la parcela de La Pecuaria, donde en poco más de un año se atisbará un campus universitario, estoy convencida de que Gijón ha roto por fin un techo de cristal".
La forista, por último, quiso enmarcar esta firma ante notario en un contexto más amplio al del acto institucional como tal. "Sería un error pensar que lo que hoy celebramos en este salón de recepciones es solamente la venta de una parcela; es mucho más. Lo que hoy celebramos aquí es la llegada a Gijón de una institución educativa líder en su sector que aterriza en la ciudad dispuesta a invertir más de 35 millones de euros y generar más de 300 puestos de trabajo", afirmó la Alcaldesa.
Los primeros contactos de la Europea con Gijón están a punto de cumplir ya tres años. En julio de 2023 la empresa había iniciado una ronda de contactos buscando una posible ubicación para su expansión en el norte. Ese mismo año, en septiembre, una visita presencial al entorno en presencia de la Alcaldesa acabó por convencer a los responsables de la universidad privada, en parte porque el equipo municipal los llevó hasta la torre de la Laboral y desde allí pudieron ver los terrenos de ampliación del Parque Científico y el ecosistema en el que se encontraba, con el Hospital de Cabueñes, el campus universitario y la sede de la UNED tan cerca.
El proceso burocrático para tramitar la llegada de la Universidad Europea a Asturias se acabó complicando más de lo esperado –un cambio en la normativa estatal, que endureció los requisitos para abrir nuevas universidades privadas, obligó a la empresa a presentar ante el Principado un primer aterrizaje en Gijón como centro adscrito mientras trabaja en su plan de crear un campus autónomo–, pero la Europea ahora ya trabaja en el proyecto constructivo para abrir sus puertas en el curso de 2027-2028.
"No es una inversión más, puede ser tractora de otras", valora FADE
La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, estuvo presente ayer en el acto ante notario que oficializó la venta del terreno de La Pecuaria para la Universidad Europea. Defendió la responsable que la de la entidad privada no debe interpretarse como "una inversión cualquiera o una inversión más", ya que la apuesta "puede ser tractora de otras inversiones y de mucho conocimiento en Asturias". "La llegada de la Universidad Europea era algo que demandábamos desde el sector empresarial, porque creemos que es necesario tener la mayor posibilidad de oferta educativa para nuestros jóvenes, aparte de que puede ser un polo también de atracción, de talento, de otras comunidades autónomas", señaló la responsable, que se manifestaba así en la misma línea que los propios portavoces de la Europea, que también ayer defendieron el potencial del campus para retener talento local y, además, para captar a alumnado de otras ciudades hasta Gijón. "Además, llegan carreras tan importantes como las del ámbito sanitario", añadió Calvo, que defiende, al igual que el gigante educativo, que esa futura nueva oferta formativa " viene a complementar a la Universidad de Oviedo", quien a juicio de la presidenta de la FADE "no tiene la capacidad suficiente para toda la demanda". "Creemos que es una gran noticia, siempre, dar futuro a nuestros jóvenes en Asturias y ser capaces de traer talento", completó la responsable de la federación de empresarios. Junto a ella, estuvieron ayer presentes en el salón de recepciones representantes como Luis Díaz, de Gijón Impulsa, así como Sonia Monestina (directora económico-financiera en el Ayuntamiento) y Candelaria Pereira (responsable municipal de Protección de Datos (DPD) y Coordinación de Sistemas de Información y Comunicación). También los ediles Rodrigo Pintueles (PP) y Carmen Eva Pérez (PSOE), además de los foristas María Mitre, Jorge González-Palacios y Jesús Martínez Salvador. Junto a Otilia de la Fuente, presidenta y CEO de la Europea, estaba también Elena Gazapo, rectora de la universidad en Madrid.
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